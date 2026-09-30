Libby Lloyd encabeza al grupo de potras en el Frizette Stakes (G1) en la ruta a la Oaks

La jornada sabatina en el hipódromo de Belmont Park está compuesta por once carreras, todas exclusivas para ejemplares de dos años, que incluyen seis pruebas de graded stakes, entre ellas clasificatorias para el Kentucky Derby, Kentucky Oaks y Breeders’ Cup.

Kentucky Oaks: Libby Lloyd encabeza el grupo

Libby Lloyd no perdió el tiempo y dejó clara su superioridad, arrasando por 10 cuerpos en su debut el 15 de agosto en Saratoga. La potranca hija de Into Mischief se abrió paso desde el principio, tomó la delantera y amplió su ventaja en cada intento antes de detener el cronómetro en 1:10.80 para seis furlongs. Regresa Flavien Prat en su lomo para Chad Brown.

El Frizette Stakes (G1), es una prueba que asigna un boleto directo hacia la gloria de la Breeders' Cup y otorga puntos para la tabla de clasificación para la Kentucky Oaks (G1), a escala 10-5-3-2-1 a los cinco primeros lugares de la pizarra.

La antesala perfecta hacia la consagración hípica

El legendario óvalo de Belmont Park será este sábado el escenario del prestigioso Frizette Stakes (G1), una de las competencias más icónicas del calendario para potrancas de dos años. Con una imponente bolsa de premios de $500,000, la cita sobre la distancia de 1.600 metros.

Velora, llega a este evento luego de dos victorias, entre ellas el Seeking the Ante Stakes, ambas en Saratoga. La hija de Yaupon que entrena Linda Rice, cuenta con los servicios de Manuel Franco en los hierros. Es una de las siete inscritas que, junto a Libby Lloyd encabezan este evento.

El desafío no será sencillo ante rivales de la talla de la veloz Rum Twist como una tercera marca en la mesa. El Frizette Stakes (G1), está pautado para la novena de carta y se corre a las 4:31 p.m.