Antonio Sano busca la gloria en el Canadian International (G1) de $750,000

El entrenador venezolano Antonio Sano desafía a la élite mundial en la 86.ª edición del prestigioso Canadian International (Gr.1) de $750,000 que se corre este sábado 3 de octubre en el legendario óvalo de Woodbine Racetrack en Toronto, Canadá.

Un desafío titánico sobre el césped de Toronto

Woodbine, este sábado se convertirá en el epicentro del turf mundial con la disputa del Canadian International Stakes (G1). En esta edición número 86 del histórico evento, los reflectores de la hípica latinoamericana apuntan con fuerza hacia Il Siciliano, el destacado corredor de cinco años entrenado por el multicampeón venezolano Antonio Sano.

El purasangre, propiedad del stud Korina Stable, viene demostrando una notable consistencia en los principales óvalos norteamericanos. Sin embargo, esta cita sobre la icónica pista de grama E.P. Taylor Turf Course representa el reto más exigente de su campaña.

Nómina de alto valor

Esta prueba se corre a una distancia de 2.400 metros (1 milla y media) contra calificados fondistas provenientes de los mejores establos de Europa y Norteamérica. Para Antonio Sano, quien ya ha conquistado los máximos honores del hipismo estadounidense tras superar los mil triunfos en dicho país, esta carrera significa la oportunidad dorada de estampar su firma en el historial dorado de Canadá.

La afición hípica aguarda expectante el choque de estrategias, donde la velocidad táctica de Il Siciliano y la maestría en la preparación de Sano prometen pelear palmo a palmo por la consagración definitiva en la bolsa de premios y el prestigio internacional.

Il Siciliano, es un hijo de Yoshida (Jpn) en Heatherdoesntbluff por Old Trieste, que llega a este evento con una campaña de 21 actuaciones para dos victorias.

La nómina del Canadian International (G1) la completan Arabian Crown (Fr), Dancin In Da’Nile, Purview (GB), Ancient Egypt (IRE), Tomasello y Tawny Port.