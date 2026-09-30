Hipismo

Historia del Caribe: Conoce los ejemplares triplecoronados de Panamá

Indian Music fue el último en hacerlo este domingo en el hipódromo Presidente Remón

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 30 de septiembre de 2026 a las 01:19 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
Historia del Caribe: Conoce los ejemplares triplecoronados de Panamá
Indian Music último triplecoronado en Panamá (Hiporemon)

Este domingo concluyó la triple corona en Panamá, con la victoria del ejemplar Indian Music, tras ganar el Clásico Familia Eleta, para convertirse en el número 17 de la historia de la Triple Corona Nacional de Panamá es la máxima prueba de fuego y el galardón más codiciado del purasangre nativo.

NOTAS RELACIONADAS

Con una rica tradición, esta hazaña consagra únicamente a aquellos ejemplares de tres años capaces de conquistar de forma consecutiva tres exigentes gemas clásicas en la pista del Hipódromo Presidente Remón: el Clásico Familia Delvalle, el Clásico Augusto Samuel Boyd Paredes y el Clásico Familia Eleta.

Lista oficial de los primeros 16 triples coronados de Panamá

Conseguir la Triple Corona en la hípica panameña no es una tarea para cualquier corredor; exige velocidad, resistencia y la valentía de medirse en tres distancias letales en cuestión de meses. Desde la instauración de este formato, la afición del "Cuna de Jinetes" ha visto desfilar a miles de corredores, pero solo 17 ejemplares machos han logrado escribir sus nombres con letras doradas en la eternidad.

La travesía histórica comenzó en la temporada de 1964 con el pimentoso tordillo Pindín, el primer eslabón de una dinastía de campeones inmortales. A lo largo de las décadas, la gloria de la Triple Corona local ha servido, además, como el trampolín perfecto para la proyección internacional: cuatro de estos guerreros (Montecarlo, Leonardo, Evaristo y Spago) revalidaron su estatus coronándose monarcas absolutos en el prestigioso Clásico Internacional del Caribe.

El salón de la fama exclusivo de los machos nativos está integrado cronológicamente por:

  1. Pindín (1964)
  2. Tojo (1966)
  3. Iván (1969)
  4. Eugenio (1972)
  5. Montecarlo (1973) – Ganador del Clásico del Caribe
  6. El Manut (1976)
  7. El Gran Capo (1978)
  8. Leonardo (1992) – Ganador del Clásico del Caribe
  9. El Chacal (1994)
  10. Rey Arturo (1995)
  11. Evaristo (1998) – Ganador del Clásico del Caribe
  12. Spago (2004) – Ganador del Clásico del Caribe
  13. Oxsai (2008)
  14. Voy Porque Voy (2010)
  15. Señor Concerto (2019)
  16. El Rojo (2023)
  17. Indian Music (2026)

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?