Kentucky Derby: Descendencia de la venezolana Gelinotte busca sus primeros puntos

El Champagne Stakes (G1) de $500,000 del sábado, se corre a una milla con una sola curva para potros de 2 años en Belmont Park, que ofrece un cupo "Gana y entra" para la Breeders' Cup Juvenile (G1) en octubre en Keeneland, y es uno de los seis eventos de grado en el programa cargado de 11 carreras del sábado. Además, es preparatoria para el Kentucky Derby (G1) que otorga puntuación del primero al quinto a la siguiente escala; 10-5-3-2-1, respectivamente.

Kentucky Derby: Gaudreau defiende su invicto en la búsqueda para sus primeros puntos

En la cartelera estelar del Whitney Day en Saratoga, se corrió por un Maiden Special Weight de $115,000 en 1,300 metros debutó en plan victorioso ejemplar Gaudreau un hijo de Nyquist en Free Cover por Congrats, que su cuarta madre es la venezolana Gelinotte (Never Bend), debutó ganando con la monta de Flavien Prat para Chad Brown en el MSW que se corrió en distancia de 1,300 metros en pista de arena con un crono de 1:16.41.

Gaudreau, ahora va un compromiso de gran valor al igual que sus cinco rivales, entre ellos a USS Valor, que arribó tercero en su estreno detrás de Gaudreau. Sin embargo, USS Valor, luego corrió el pasado 5 de septiembre y ganó por 13 largos con la monta de Manuel Franco y la preparación de Shug McGaughey III.

Gaudreau permaneció en Saratoga concentrado en esta carrera, y realizó su último entrenamiento el 26 de septiembre, cubriendo media milla en 49.83 segundos en la pista de entrenamiento de tierra de Oklahoma. Se esperaba que llegara a Belmont Park el domingo.

Gaudreau, fue adquirido por $220,000 en la subasta de Fasig-Tipton de Kentucky Fall Yearling Sale 2025 para la sociedad de Tanglewood Thoroughbreds LLC, Thirty Year Racing, Bradley Thoroughbreds, Rodeo Creek Racing LLC, Laura Leigh Stable and Swift Thoroughbreds, Inc. Consignado por Gainesway.

Earth Song, con Ricardo Santana Jr., propiedad de Amo Racing USA, brilló en su debut el 7 de septiembre en Monmouth Park, imponiéndose con facilidad por 11 1/4 cuerpos bajo la monta de Daniel Centeno. El entrenado por Jorge Delgado, es medio hermano del ganador de Grado 1 Further Ado, quien recientemente terminó segundo por medio cuerpo detrás de The Puma en el Derby de Pensilvania de Grado 1. Surge como la tercera carta para este evento.

El Champagne Stakes (G1) está programado para iniciar a las 3:53 p.m. hora de Venezuela.