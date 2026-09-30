Always a Runner ganadora de la Kentucky Oaks se retira para la temporada

Esta semana se pudo conocer que la flamante ganadora de la Kentucky Oaks (G1), Always a Runner, sus conexiones decidieron darle un merecido descaso en lo que resta de temporada en el Three Chimneys Farm donde nació y fue criada.

Meridiano: Always a Runner tendrá un descanso de hasta el 2027

La ganadora de tres carreras en seis actuaciones propiedad de Scharbauer, Douglas and Three Chimneys Farm LLC (Goncalo B. Torrealba), decidieron junto a su entrenador Chad Brown darle un descanso en lugar de competir en el Distaff en Keeneland.

Donny Denton, gerente general del copropietario Doug Scharbauer, dijo que la decisión de reducir la temporada a seis carreras se tomó en conjunto con el entrenador Chad Brown y su socio Three Chimneys Farm, que crió a Always a Runner.

“No nos gusta apresurar ni presionar a nuestros caballos. Simplemente no es nuestra filosofía”, dijo Denton a Paulick Report. “Para una potranca como ella, que ha corrido mucho, aunque tenga poca experiencia, solo queremos protegerla, mantenerla a salvo y prepararla para una gran temporada el próximo año”.

Always a Runner, inicia su campaña como tresañera donde gana la mitad de sus actuaciones para tres segundos, las últimas cuatro en pruebas de Grado 1. Hasta la fecha ha producido 1.372.800 dólares.