Conoce las fechas clasificatorias de Puerto Rico para la Serie Hípica del Caribe

Este domingo, el hipódromo Camarero, Puerto Rico, que albergará la próxima edición de la Serie Hípica del Caribe, realizó la primera de varias clasificatorias para buscar a sus candidatos para los eventos hípicos más importantes en diciembre, que reúne a los mejores ejemplares nacidos y criados en la cuenca del Caribe.

Puerto Rico: Primeras clasificatorias

El clásico Fernández Castrillón, que se corrió este domingo a una distancia de 1 1/8 de milla (1,800 m), se convirtió en la primera dos carreras clasificatorias locales para el Clásico del Caribe. Este domingo, el ejemplar El Beato se llevó los honores en gran conducción del jinete Jorge Vélez para el entrenador Jason Lisboa, quien presentó a este linajudo corredor para los colores del stud Los Changos.

La segunda prueba clasificatoria será el 27 de octubre, con el clásico Antonio Mongil Jr. Se clasifica por puntos recibidos por puestos de llegada. Clasifican dos potros, pero, al ser en Puerto Rico la Serie Hípica, podrían clasificar hasta cuatro ejemplares de segundo año de carreras.

Puerto Rico vuelve a ser sede de la Serie Hípica del Caribe luego de haber sido anfitrión en 2021, cuando también conquistó el Clásico del Caribe con Tamborero, del Establo Sonata, entrenado por Ramón Morales y montado por Juan Carlos Díaz.

Puerto Rico: Más clasificatorias en octubre

En octubre también se efectuarán carreras locales para otras pruebas de la Serie Hípica del Caribe, como la Copa Velocidad, Confraternidad, Invitacional de Importados y el Dama del Caribe. Para cada una habrá una prueba.

Copa Velocidad, Dama del Caribe y Confraternidad, el sábado 17 de octubre tendrá su única carrera de clasificación. Mientras que, para la Copa Invitacional de Importados, el domingo 18.

Upstanding, ganador de la Copa Invitacional de Importados en Panamá en 2025, estará presente. Este hijo de Curlin, este año solamente ha realizado una carrera de preparación.

Los ejemplares que participen en cualquiera de las pruebas clasificatorias para la serie hípica del Caribe tendrán la siguiente puntuación del primero al cuarto lugar, así: 9-4-3-2 respectivamente.