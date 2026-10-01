La tarde de este miércoles inició la tercera semana de acción del meeting de Belmont Park en Nueva York, con una programación de ocho carreras donde el jinete venezolano Junior Alvarado fue el artífice del mejor dividendo de la jornada con su victoria en la primera competencia de la tarde.

Estados Unidos: Atleta Meridiano 2025 genera el batacazo del miércoles en Belmont Park

La primera carrera de la programación del miércoles en Belmont Park fue un Maiden Special Weight de $100.000, para potros de dos años en recorrido de 1.200 metros donde la victoria fue para el dosañero Mission Integrity con la monta del venezolano Junior Alvarado para William Mott.

El potro tomó la delantera antes del primer cuarto y marcó parciales de 22.67. la media milla en 45.52 y los 1.000 metros en 57.50 para terminar con un crono oficial de 1:10.50 con un remate final de 13.00 exactos, y generar un pago de $32.12 a ganador, $8.48 el place y $5.74 el show para ser el mejor dividendo de pago de toda la jornada hípica del miércoles.

Mission Integrity es un potro de dos años, nacido el 4 de abril del 2024, el cual consigue su primera victoria en dos presentaciones, es un cruce del semental Maximus Mischief en Vallestina por Leroidesanimaux (BRZ) criado por David Meah.

Para el jinete venezolano Junior Alvarado fue su victoria 83 de la temporada y la 2.394 de su carrera en Estados Unidos, para doble coronado del turf de Estados Unidos 2025 y premio Atleta Meridiano 2025.