¡En la cancha! El jinete argentino ejercitó esta mañana en el óvalo Internacional La Rinconada

Este fin de semana se corre la edición el LXXXIII Clásico “Jockey Club de Venezuela” (G1) con la participación de varios ejemplares élites, que deberán recorrer una distancia de 1.800 metros. Esta prueba cuenta con una premiación adicional de $195.000 para los participantes.

El hipódromo Internacional La Rinconada, recibe al jinete internacional Martín La Palama, quien arribó al país este jueves, y esta mañana abrió cancha.

La Rinconada se viste de gala en la reunión 39

El jockey de origen argentino, Martin Antonio La Palma, contratado por el copropietario Cristian Viola, se encuentra en la cancha del hipódromo Internacional La Rinconada, ejercitando ejemplares de la cuadra de Fernando Parilli Totta.

La Palma, ganador de 275 victorias en su país, ha sido jinete oficial de los ejemplares Le Revele (Arg) y One Thing (Brz), ha sido traído para Venezuela para estar encima de estos ejemplares este fin de semana. Adicional a esta monta, tendrá compromiso con El Providencial.

Le Revele (Arg), es un macho de cinco años, hijo de Equal Talent en Sylvie Guillen por Freud, que en Venezuela ya conoce lo que es salir victorioso. En su anterior compromiso, viene de escoltar a Ekati King (USA) y Sol Victoreado (Pan) en lo que fue la primera Copa “Belleza Venezolana”. Está inscrito en la quinta carrera de la jornada en distancia de 1,800 metros. Surge como la carta a vencer y como rival el americano Gun Bolt.

One Thing (Brz), con cuatro victorias en Argentina, en nuestro país tiene par de actuaciones, un segundo lugar y un sexto en su carrera anterior. Antes de llegar a La Rinconada, coleccionó un par de triunfos consecutivos con el mismo Martín La Palma. Este hijo de Verrazano, está inscrito en la sexta carrera en distancia de 1,500 metros. Busca la sorpresa ante Special Element (USA), que reaparece, y el también invasor americano Grand Mo The First.

Cierra compromisos con El Providencial, en la última carrera de la jornada que llega luego de 112 días sin correr, luego de un séptimo lugar en el clásico “José Antonio Páez” (GI). Este hijo de Slew’s Tizzy, busca su primera victoria en nueve presentaciones. Funge como uno de los rivales a vencer.

G.M

¿Quién es Martín Antonio La Palma?

Martín Antonio La Palma, de origen argentino, que cumple destacada campaña en los hipódromos argentinos. Cuenta con una campaña en general de 273 victorias, 11 clásicos, seis de ellos de Grados. Este año, cuenta 21 triunfos sin cortes selectivos.

Una de las mejores victorias selectivas para el jockey balcarceño en Argentina fue sobre los lomos de la yegua Escolastic Girl, con la cual conquistó su primer gran éxito de Grupo al ganar el Clásico Ramón Biaus (G2) en el Hipódromo de Palermo