Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°39 en el hipódromo La Rinconada

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La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°39

¡Este domingo cuatro de ocubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 4:15 , con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra destacan: la yegua Srta Bulería y los machos Vinicius Jr y Don Rubén con 14 puntos cada en sus respectivas pruebas.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Four Palm Queen 13 Sizzle 7 Coach Sessa 2 Luna Dulce 1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Qualitat 12 Esplendor 5 Mr Thunder 5 El Gran Barlovento 2 Lumiere 2 Rey Saturno 2 Neigh Sayer 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Srta Bulería 14 Pekas 5 Colorada 5 La Valquiria 4 Miye 2

CUARTA VÁLIDA.

EJEMPLAR PUNTOS Vinicius Jr. 14 Poloroid 6 Canciller 4 High Black Cat 4 Caminante 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Lulu Mcjet 12 My Three Loves 11 Divina Providencia 5 Coronada en Gloria 2

SEXTA VÁLIDA.