Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°39 en el hipódromo La Rinconada

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.
NOTAS RELACIONADAS
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°39
¡Este domingo cuatro de ocubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 4:15 , con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!
Entre los favoritos de la cátedra destacan: la yegua Srta Bulería y los machos Vinicius Jr y Don Rubén con 14 puntos cada en sus respectivas pruebas.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Four Palm Queen
|13
|Sizzle
|7
|Coach Sessa
|2
|Luna Dulce
|1
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Qualitat
|12
|Esplendor
|5
|Mr Thunder
|5
|El Gran Barlovento
|2
|Lumiere
|2
|Rey Saturno
|2
|Neigh Sayer
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Srta Bulería
|14
|Pekas
|5
|Colorada
|5
|La Valquiria
|4
|Miye
|2
CUARTA VÁLIDA.
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Vinicius Jr.
|14
|Poloroid
|6
|Canciller
|4
|High Black Cat
|4
|Caminante
|2
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Lulu Mcjet
|12
|My Three Loves
|11
|Divina Providencia
|5
|Coronada en Gloria
|2
SEXTA VÁLIDA.
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Don Rubén
|14
|King Fray
|6
|El Gran Joshue
|4
|Niño del Cielo
|3
|El Providencial
|2
|Triunfante
|1