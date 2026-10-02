Hipismo

Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°39 en el hipódromo La Rinconada

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Saúl García
Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 08:20 pm
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Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°39 en el hipódromo La Rinconada
David Urdaneta

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico.Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡Este domingo cuatro de ocubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 4:15 , con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

Entre los favoritos de la cátedra destacan: la yegua Srta Bulería y los machos Vinicius Jr y Don Rubén con 14 puntos cada en sus respectivas pruebas.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Four Palm Queen  13
Sizzle 7
Coach Sessa 2
Luna Dulce  1

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Qualitat 12
Esplendor 5
Mr Thunder 5
El Gran Barlovento 2
Lumiere 2
Rey Saturno 2
Neigh Sayer  1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Srta Bulería 14
Pekas 5
Colorada 5
La Valquiria 4
Miye  2

CUARTA VÁLIDA.

EJEMPLAR PUNTOS
Vinicius Jr.  14
Poloroid 6
Canciller 4
High Black Cat 4
Caminante 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Lulu Mcjet 12
My Three Loves 11
Divina Providencia 5
Coronada en Gloria 2

SEXTA VÁLIDA.

EJEMPLAR PUNTOS
Don Rubén  14
King Fray 6
El Gran Joshue 4
Niño del Cielo  3
El Providencial  2
Triunfante 1

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