La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°39 a correrse el domingo 04-10-2026

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 39

El domingo cuatro de octubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas que dan inicio al mes de octubre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

Los ejemplares con más puntajes son: la yegua Rose Sensations en la primera carrera y el macho importado Gran Mo the First en la sexta con 15 puntos cada uno.

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Rose Sensations 15 Multiverso 8 Gran Avelina 5 Bienmesabe 1 Tianshan 1

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Mahomes 14 Deep Attack 8 Furetto 4 Abu Pepe 3 Gloriossus 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Rey Enigma 14 Base Armador 6 El Trueno 5 Quiriquireño 5

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Emperor D´Oro 10 Papa Stefano 9 Anastasia Queen 8 Bonell Bonell 5

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Gun Bolt 13 Le Revele 11 McKellen 5 Forrest Gump 1

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS Gran Mo the First 15 Special Element 9 Magicshadow 5 One Thing 1

SÉPTIMA CARRERA

Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI)