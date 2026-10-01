Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°39 a correrse el domingo 04-10-2026

Esta es la información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional

Por

Saúl García
Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 06:47 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el ciclo no válido de la reunión N°39 a correrse el domingo 04-10-2026
José Aray

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Favoritos de la cátedra (No válidas) de la reunión 39

El domingo cuatro de octubre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:00 pm, con una jornada de siete apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas que dan inicio al mes de octubre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

Los ejemplares con más puntajes son: la yegua Rose Sensations en la primera carrera y el macho importado Gran Mo the First en la sexta con 15 puntos cada uno. 

PRIMERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Rose Sensations 15
Multiverso 8
Gran Avelina 5
Bienmesabe 1
Tianshan  1

SEGUNDA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Mahomes 14
Deep Attack 8
Furetto 4
Abu Pepe 3
Gloriossus 1

TERCERA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Rey Enigma 14
Base Armador 6
El Trueno  5
Quiriquireño 5

CUARTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Emperor D´Oro 10
Papa Stefano 9
Anastasia Queen  8
Bonell Bonell 5

QUINTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Gun Bolt 13
Le Revele 11
McKellen 5
Forrest Gump  1

SEXTA CARRERA

EJEMPLAR PUNTOS
Gran Mo the First 15
Special Element 9
Magicshadow 5
One Thing 1

SÉPTIMA CARRERA

Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI)

EJEMPLAR PUNTOS
Lured Away 10
Only in America 10
Time Out 10

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?