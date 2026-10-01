La Rinconada: Este es el primer ejemplar retirado de las no válidas en la reunión N°39 del 4-10-2026

Todo está listo en el óvalo de La Rinconada para la reunión 39 de esta temporada 2026, pautada para este domingo 4 de octubre. A partir de la 1:00 de la tarde se correrán 13 emotivas competencias, con la mirada puesta en la séptima carrera, escenario del Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros.

Meridiano: Retirado para La Rinconada

En la quinta carrera competencia del programa, reservada para ejemplares nacionales e importados de 3 y más años ganadores de 2 y 3 carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1800 metros ha sido retirado el caballo Mad Max (número 2), ejemplar entrenado por Henry Trujillo, perteneciente al Stud “Play Monster”.

Meridiano: Motivo del retiro

De acuerdo con la información publicada por el INH, Mad Max (número 2), el hijo de Champlain en Vistosa, nacido y criado en el Haras La Primavera, fue retirado por claudicación del miembro anterior derecho.