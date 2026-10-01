¡Uno menos para multiplicar! Conoce el segundo retirado para el 5 y 6 de este domingo en La Rinconada 4-10-2026

A través de sus plataformas digitales, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) este jueves 1 de octubre actualizó la nómina de ejemplares retirados para la reunión 39 en el hipódromo La Rinconada. Dentro de la programación de trece carreras, que incluye LXXXIII Clásico “Jockey Club de Venezuela” (GI) además del atractivo popular 5y6, en la arena caraqueña desde la novena carrera.

Meridiano: Retirado para La Rinconada

En la undécima carrera o cuarta válida para el juego del 5 y 6 Nacional, reservada para ejemplares nacionales de cinco y más años, ganadores de 1 y 2 carreras, en distancia de 1,500 metros ha sido retirado el ejemplar Big Family (número 6), ejemplar que fue presentado por A. Monrroy, y que representa los colores del Stud “Shalom-Sech”.

Meridiano en La Rinconada: Motivos de los retiros

De acuerdo con la información publicada por el INH, Big Family (número 6), el hijo de Gala Award, nacido y criado en el Haras Agua Miel, fue retirado por claudicación del miembro anterior izquierdo.