Exclusiva: El purasangre de Víctor Martínez hace historia con la hija del legendario Water Poet

El cierre de la temporada 2025 del turf nacional contó con la participación del purasangre importado Little Vic, en el Clásico Kelvin Álvarez GI en una distancia de 1.200 metros con la monta del jinete profesional panameño Ricardo Santana Jr. y la presencia del su propietario, el pelotero venezolano retirado Víctor Martínez, dueño de Victory’s Ranch.

La Rinconada: El purasangre de Víctor Martínez hace historia con la hija del legendario Water Poet

Luego de su participación, el purasangre ganador de un Stakes G2 en Estados Unidos, fue dejado en el país para que comenzará su vida como semental y sus primeros productos nacerán en la temporada 2027 y varios de ellos, son de yeguas madres del Haras Alegría.

Una de las yeguas que está preñada del purasangre importado es la criolla Water Star, hija del campeón purasangre y semental irlandés Water Poet en la yegua criolla Protegida por Foreigner, la cual como purasangre, dejó una campaña de cuatro victorias en nueve presentaciones.

La unión del linaje de un Practical Joke con la resistencia europea que ha funcionado en el país de Water Poet es una gran apuesta para el futuro del turf nacional y el crecimiento del cría nacional.

Otras de las yeguas que ya están preñadas en el Haras Alegría por parte del nuevo semental Little Vic son;

Altanera (Siete C en Laughingintheisles por Distorted Humor)

Revolution Star (Big Prairie en Revolution Queen por Commanche Saddle)