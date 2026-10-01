Relojazo en la mañana del miércoles: La hija de Mendelssohn quedó lista para la fotografía

El próximo domingo 4 de octubre, el Hipódromo La Rinconada abre sus puertas para la reunión número 39 de la temporada 2026. El cartel dominical contempla 13 competencias desde la 1:00 de la tarde, con el Clásico Jockey Club de Venezuela en recorrido de 1.800 metros como el plato fuerte a la altura de la séptima carrera.

La Rinconada:Compromiso de mucha paridad en la quinta válida del 5 y 6

La duodécima competencia del programa, quinta válida para el juego de las mayorías, reunirá a nueve yeguas de tres años en trayecto de 1.400 metros a partir de las 6:15 de la tarde. En esta nómina destaca la presencia de Divina Providencia, una alazana con cinco actuaciones que cosecha tres terceros lugares consecutivos. En sus dos últimas salidas sufrió fuertes contratiempos en la carrera que afectaron su rendimiento definitivo en la pista.

Para esta oportunidad, la presentada por Fernando Parilli contará con la conducción del fusta aprendiz José Daniel Calicho, quien le proporciona un alivio clave de tres kilogramos de descargo para soportar un peso final de 54 kilos en la escala oficial.

La Rinconada:Ejercicio de gala en la jornada de ajustes

La alazana importada finiquitó condiciones durante la mañana del miércoles con una muestra de gran nivel sobre la pista de Coche. La hija de Mendelssohn en Navajo se ejercitó en silla con registros de 13.4, 26.1 y 38.1 para los 600 metros. Además, completó los 800 metros en 52.3 con un remate de 12.0 exactos y paró en 70.1 para los 1.000 metros de segunda vuelta y viéndose cómoda.

Con este gran apronte en cancha y el alivio de tres kilos en la balanza, Divina Providencia reúne los méritos para concretar su primera visita al recinto de ganadores.