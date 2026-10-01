Johanis Aranguren supera las primeras 50 victorias en Estados Unidos

El hipódromo de Fairmount Park tuvo la tarde del martes su última reunión del mes de septiembre antes de comenzar su último mes de competencia, con una jornada de ocho carreras, donde la yoqueta aprendiz venezolana Johanis Aranguren volvió a agregar una victoria a su cuenta en el mencionado recinto y se afianzó en el segundo lugar de la estadística general.

Estados Unidos: Johanis Aranguren supera las primeras 50 victorias

La jornada de carreras del martes en Fairmount Park tuvo una programación de ocho carreras, donde la aprendiz de yoqueta, Johanis Aranguren se llevó la victoria en la primera carrera de la jornada, en un Claiming de $10.100 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.200 metros.

La victoria de Aranguren llegó con el ejemplar Strange Arrange, presentado por Eduardo Rodríguez y propiedad de Ismael Thoroughbreds LLC. Los parciales de la carrera fueron de 22.23 los primeros 400 metros, 45.69 la media milla y 58.57 el kilometro con un tiempo final de 1:12.05 con un remate de 13.48 para pagar dividendos de $8.00 a ganador, $4.40 el place y $3.20 el show

Strange Arrange es un producto castrado de siete años, en un cruce por el semental Hootenanny en Deltalina, por First Samurai el cual llegó a 17 victorias en 50 presentaciones y poco más de $200.000 en dinero producido.

Para la amazona venezolana fue su triunfo 41 en el meeting de Fairmount Park y la 51 en su primer año como aprendiz de jinete en Estados Unidos, además de consolidarse en el segundo lugar de la estadística en el mencionado recinto.