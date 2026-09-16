Imparable: Johanis Aranguren inicia la semana con dos victorias en Fairmount Park

La tarde de este martes tuvo en el hipódromo de Fairmount Park en Illinois, una programación de diez carreras en el inicio de una nueva semana del meeting, donde la yoqueta aprendiz venezolana Johanis Aranguren volvió a saobresalir con par de victorias a su cuenta personal y se afianzó en entre las mejores de la estadística.

Estados Unidos: Johanis Aranguren inicia la semana con dos victorias en Fairmount Park

La primera victoria llegó en la primera carrera de la programación, en un Maiden Special Weight de $38.000 para potros de dos años en recorrido de 1.100 metros, donde ganaría con el dosañero Nation’s Honor, pensionado del entrenador Eddie M. Essenpreis con un tiempo oficial de 1:07.71 y genero dividendos de $13.80 a ganador, $4.20 el place y $4.00 el show.

Seguidamente, en la segunda competencia del programa, en un Claiming de $10.000 para potras y yeguas de tres y más años en distancia de 1.100 metros en arena, Aranguren triunfaría con Time Breack y un tiempo oficial de 1:06.46 para dejar pagos de $3.40 a ganador, $2.20 el place y $2.10 el show.

Con estas victorias, Johanis Arangure llega a 48 victorias en su primer año como aprendiz de yoqueta en Estados Unidos y se afianza en el segundo lugar del meeting de Fairmount Park con 38 lauros alcanzados. Para el próximo sábado tiene dos montas más a cumplir en el mencionado recinto.