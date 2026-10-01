Tres kilos menos y ajuste impecable: Surge como carta fuerte en la cuarta válida del domingo

El Hipódromo La Rinconada celebrará este domingo 4 de octubre la reunión número 39 de la temporada 2026. La jornada ofrecerá un atractivo programa de 13 competencias a partir de la 1:00 de la tarde, donde el Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros figura como la prueba estelar a la altura de la séptima carrera.

Compromiso parejo en la cuarta válida del 5 y 6

La undécima competencia del programa reunirá a novenas de ejemplares nacionales de cinco y más años, ganadores de una y dos carreras. En esta nómina destaca la presencia de Poloroid, un purasangre que en su última actuación sufrió un fuerte tropiezo a la altura del poste de los 800 metros, percance que condicionó su accionar para finalizar sexto a seis cuerpos y un cuarto del ganador Mahomes.

Para este nuevo compromiso, el pupilo del entrenador Rubén Lanz contará con la conducción del aprendiz José Daniel Calicho, fusta que le proporcionará un alivio clave de tres kilogramos de descargo en el hándicap oficial.

Ajuste impecable en la mañana del miércoles

El presentado por Lanz finiquitó detalles para su compromiso dominical con un ejercicio de mantenimiento sobre la pista de Coche. En su trabajo del miércoles, el ejemplar acciona en pelo y registra un tiempo de 41.0 exactos para los 600 metros, con un remate de 12.1 en la recta final. Además, completa los 800 metros en 54.2 y para los 1.000 metros en 70.0 por el centro de la cancha, siempre contenido por su traqueador.

Con este oportuno trabajo y el alivio de tres kilos en la su hándicap, Poloroid se convierte en uno de los máximos aspirantes para hacerse de la victoria en la cuarta válida.