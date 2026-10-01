Jinete venezolano de talla internacional prepara su regreso a La Rinconada

Un jinete venezolano de talla internacional arribará en las próximas semanas al principal óvalo del país para cumplir compromisos sobre la pista caraqueña. Se trata de un fusta carabobeño de 31 años de edad, con trayectoria relevante en Trinidad y Tobago y la hípica chilena.

Cifras doradas en el circuito austral

Desde su llegada a Chile en el año 2019, el látigo criollo construyó una hoja de vida brillante con cerca de 300 victorias. Su paso por escenarios como el Hipódromo Chile, Club Hípico de Santiago, Valparaíso Sporting de Viña del Mar y el Hipódromo de Concepción. En suelo austral logró una hazaña histórica al conquistar triunfos en los cuatro recintos hípicos principales durante una misma semana, covirtiéndose en el único en alcanzarlo.

El experimentado fusta Wilbert León manifestó su entusiasmo en una entrevista exclusiva para el diario Meridiano, donde confirmó sus planes de reaparición: "Saber que retornaré a mi país luego de tantos años es algo que me llena de emoción y no paro de ver el calendario contando los días hasta que llegue la hora, me siento nervioso y a la vez feliz".

De no presentarse imponderables de última hora, la llegada del carabobeño a suelo venezolano está pautada para la tercera semana del mes de octubre, momento en el cual comenzará de inmediato sus entrenamientos sobre la pista de Coche.

Agradecimiento y planes a futuro

Apoyo incondicional: Con respecto a su retorno a Venezuela, León expresó: "Quiero agradecer a las personas que me han ofrecido su respaldo vía telefónica en cuanto a mi regreso, en especial César Paparoni, que ha sido una persona incondicional conmigo desde mis tiempos en Venezuela. Además personajes como Noel Kucich, Humberto Correia y su hijo también me han manifestado su respaldo y eso es algo que motiva a querer regresar con mucho ánimo, así que agradecerles a todos por el cariño, la confianza y ese aliento que necesita uno al volver a su tierra".

Planes a futuro: Respecto a su estadía en el país, el látigo puntualizó: "Mis planes son quedarme a realizar campaña a Venezuela nuevamente, sin embargo, por ahora pienso quedarme siempre y cuando exista la posibilidad hasta el mes de diciembre y ya para el año 2027 me estaré planificando para mi retorno definitivo, pero estaré alternando entre Chile y Venezuela hasta que llegue el momento de establecerme nuevamente en La Rinconada".