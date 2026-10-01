R Disaster consigue el back to back en el Gallant Bloom Stakes (G2)

Este jueves 1 de octubre, el hipódromo de Belmont Park, ubicado en Elmont, New York, desarrolla una cartelera de ocho carreras, que incluyó a seis de grado. Entre ellas, el Gallant Bloom Stakes (G2) de $250,000 es la primera selectiva de la tarde, que atrajo a seis yeguas maduras para competir en este sprint de 1,300 metros, en la cual R Disaster, consigue por año consecutivo este evento.

Back to back para R Disaster

R Disaster, en gran performance, regresó para defender el título de Gallant Bloom que ganó en Aqueduct el pasado septiembre. La yegua una vez más lideró de principio a fin este evento en crono de 1:14.78 con la monta de José Luis Ortiz para Saffie Joseph Jr.

R Disaster logra su primer triunfo de grado en su campaña de 18 presentaciones para diez victorias, Sus ganancias sobre los 1.4 millones de dólares para los colores Averill Racing LLC and Mattera, Anthony.