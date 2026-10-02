Datos de última hora para el Hipódromo Nacional La Rinconada 4-10-2026

A pocos días de efectuarse la reunión 39 en el hipódromo Internacional La Rinconada, con la disputa de 13 competencias, donde el eje central es la edición LXXXIII del Clásico “Jockey Club de Venezuela” (G1) donde reúne a un grupo interesante de ejemplares adultos que junto al 5 y 6 nacional, serán el epicentro del turf nacional.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Datos de última hora Hipódromo La Rinconada: Datos gratis Meridiano

Multiverso (5) – Rose Sensations (3) – Bienmesabe (3) Abu Pepe (5) – Mahomes (1) – Furetto (6) El Trueno (1) – Rey Enigma (2) – Quiriquireño (3) Emperor D’Oro (USA) (1) – Papa Stefano (8) – Anastasia Queen (5) Le Revele (ARG) (5) – Gun Bolt (USA) (1) – Forrest Gump (7) Grand Mo The First (USA) (2) – One Thing (Brz) (4) – Magicshadow (USA) (6) Lured Away (USA) (1) – Only In America (USA) (2) – Timeout (USA) (3) Sizzle (USA) (2) – Coach Sessa (USA (11) – Luna Nueva (7) Qualitat (6) – Maple Grove (8) - Mr. Thunder (2) Srta. Buleria (USA) (4) – Donostia (USA) (6) – Colorada (USA) (9) Forty Time (2) – Poloroid (8) – Caminante (5) Lulu Mcjet (USA) (2) – Divina Providencia (USA) (1) – Coronada En Gloria (PAN) (6) Don Rubén (14) – Niño del Cielo (7) – El Providencial (9)

Fijo: Emperor D’Oro (USA) (1) (cuarta carrera)

Dato: Sizzle (USA) (2) (octava carrera)

Buen dividendo: Forty Time (2) (undécima carrera)

¡Suerte y Gaceta Hípica!