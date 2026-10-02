Hipismo

Cuidado con el Speed Rating para la R39 en La Rinconada con datos precisos de grandes dividendos para el 5 y 6 nacional

Basado en el sistema computarizado de la revista Gaceta Hípica

Por

Darwin Dumont
Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 11:00 am
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Cuidado con el Speed Rating para la R39 en La Rinconada con datos precisos de grandes dividendos para el 5 y 6 nacional
Cortesia

Un total de 13 carreras fueron programadas para este domingo 13 de septiembre el hipódromo de La Rinconada, Coche, Caracas, donde celebra la reunión número 36 de la temporada, que inicia a la 1:00 de la tarde, que incluye dos pruebas de Grado y una Copa. Precisamente en la edición LXXXIII del Clásico “Jockey Club de Venezuela” (GI). Esta jornada además tiene el tradicional y atractivo 5 y 6 nacional, que busca esta semana un nuevo monto en las cifras a recaudar.

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El respaldo de "La Biblia del Hipismo"

Para descifrar esta exigente cartelera dominical, la afición cuenta con el respaldo incondicional de Gaceta Hípica. La publicación insignia del Bloque De Armas, reconocida unánimemente como "La Biblia del Hipismo", trasciende el concepto de una simple guía de pronósticos. A lo largo de las décadas, se consolida como el pilar informativo fundamental del turf venezolano.

La precisión técnica es la marca de fábrica de esta revista. Gracias a su exclusivo y afamado sistema de Speed Rating, Gaceta Hípica reafirma su liderazgo en el mercado. Esta herramienta brinda los datos necesarios para que su fiel audiencia afronte con éxito los retos de la jornada.

Proyecciones de Speed Rating - Reunión 39 (domingo 4 de octubre)

A continuación, mencionamos los ejemplares participantes para la jornada del 5y6 de la trigésima cuarta reunión, basados en el mejor rating de sus últimas actuaciones:

Válida

Ejemplar(es) (Número)

Puntaje 

8.ª

Sizzle (USA) (02)

     79

9.ª

Mr. Thunder (02)

     68

10.ª

Srta. Buleria (USA) (04) 

     68

11.ª

Poloroid (08)

     73

12.ª

Coronada En Gloria (PAN) (06) 

     71

13.ª

Niño del Cielo (07)

     76

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