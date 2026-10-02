El fusta que busca regresar al recinto de ganadores con este cohete ruso

El óvalo de Coche afina detalles para la celebración de la reunión 39 de esta temporada 2026, pautada para este domingo 4 de octubre. El programa consta de 13 competencias a partir de la 1:00 de la tarde, donde el Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros figura como la prueba central a la altura de la séptima carrera.

La Rinconada: La constancia de un profesional a prueba de tiempo

La cuarta competencia dominical reúne a ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años debutantes o no ganadores sobre 1.100 metros. Con hora de largada a las 2:15 de la tarde y ocho inscritos, la atención se centra en el ejemplar Emperor D´Oro y el jinete Benito Salas, profesional que trabaja sin descanso en la pista de Coche pero a quien la victoria se le mantiene esquiva desde hace más de nueve años.

Salas acumula un largo trayecto sin visitar el recinto de ganadores. Su historial refleja apenas 21 actuaciones desde el año 2017 hasta la actualidad, periodo en el cual rozó el triunfo en varias oportunidades. Destacan sus mejores figuraciones con un segundo puesto el 2 de abril de 2017 con el ejemplar Sondelaloma entrenada por Henry Gómez y dos terceros lugares conseguidos en julio de 2025 y abril de 2026 con el ejemplar My Robbing Mate.

La Rinconada: La oportunidad sobre un importado de clase

Para encarar este nuevo reto, Benito Salas firmó la monta de Emperor D’Oro, un hijo de Bolt d'Oro nacido en Kentucky. El castaño regresa a la pista tras un descanso de 609 días y saldrá con el número uno en la gualdrapa. Con la guía de este purasangre, Salas busca el momento perfecto para romper la racha negativa y lograr el tan ansiado retorno al recinto de ganadores en la jornada dominical.