Sangre norteamericana para la edición 83 del Jockey Club: El ejemplar que impresionó a los cronometristas en La Rinconada

El óvalo de Coche afina detalles para la celebración de la reunión 39 de esta temporada 2026, pautada para este domingo 4 de octubre. Las emociones arrancan a la 1:00 de la tarde con un programa de 13 competencias, donde el Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros destaca como la prueba central de la cartelera dominical.

La Rinconada: Choque de titanes en la octogésima tercera edición

A las 3:40 de la tarde arrancará la edición 83 de la cita clásica, evento que además inicia las acciones del loto hípico con una nómina de cinco participantes oficiales. La lista contempla a cuatro ejemplares nacidos en Estados Unidos, mientras que Astuto, flamante ganador del Clásico Invitacional del Caribe, figura como la única representación criolla en el recorrido.

Entre los norteamericanos resalta el debut en suelo venezolano de Timeout, un hijo de Curlin en Luli por War Front, nacido en Kentucky. El pupilo del entrenador Riccardo D’Angelo, perteneciente a la divisa "Atlantis", saldrá al compromiso con la conducción de Jaime Lugo Jr., fusta que atraviesa un notable momento profesional en el hipódromo de la capital.

La Rinconada:Ajuste de lujo en la mañana del jueves

Durante la jornada de ejercicios del jueves 1 de octubre de 2026, el castaño dejó una impresión sobresaliente en la pista. En su trabajo en silla, detuvo los relojes en 13.3, 26.1 y 38.1 para los primeros 600 metros, completó los 800 metros en 50.1 y los 1.000 metros en 62.3. Paró los 1.200 metros en 75.4 con un remate estelar de 12.0 sin exigencias.

Por su pedigrí y la efectividad de su establo en pruebas de grado, Timeout queda listo para buscar la victoria en su estreno oficial.