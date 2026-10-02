¿La sorpresa de la previa al 5y6? El maduro de 37 actuaciones que llega a tono en La Rinconada

El óvalo de Coche afina detalles para la celebración de la reunión 39 de esta temporada 2026, pautada para este domingo 4 de octubre. Las acciones arrancan a la 1:00 de la tarde con un vistoso programa de 13 competencias, donde el Clásico Jockey Club de Venezuela sobre 1.800 metros destaca como el evento central a la altura de la séptima carrera.

La Rinconada:Lote de experimentados en la antesala del 5 y 6

La sexta prueba del programa dominical reúne a ejemplares de cinco y más años, ganadores de cuatro y más competencias, sobre el recorrido de 1.500 metros. La largada está programada para las 3:05 de la tarde y contempla una nómina oficial de ocho participantes de primer nivel.

En esta competencia destaca la presencia de Magicshadow, un veterano de las pistas con registro de ocho triunfos en 37 presentaciones oficiales. El pupilo del entrenador Gabriel el "Sheriff" Márquez, perteneciente a la divisa del Stud "Don Rafael V", saldrá a la pista bajo la conducción del cotizado fusta Jhonathan Aray con el objetivo claro de sumar una nueva victoria en su historial.

La Rinconada:Ajuste sin exigencias en la mañana del jueves

El presentado por Márquez lució una excelente condición física durante la jornada de ejercicios del jueves 1 de octubre de 2026. En su trabajo en pelo de segunda vuelta, el purosangre marcó pasos de 17.0, 30.3 y 43.0 para los 600 metros. Paró los 800 metros en 56.4 con un remate en la recta final de 12.2 totalmente contenido, para completar luego los 1.000 metros en 69.2.

A pesar de enfrentar a una agrupación sumamente pareja, sus dos últimas actuaciones, además de su pevio ajuste para la competencia, convierten a Magicshadow en un serio candidato para lograr la novena foto de su campaña.