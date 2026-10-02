Emisael Jaramillo desafía la hegemonía de Bob Baffert en el American Pharoah Stakes (GI)

El dominio del preparador Bob Baffert enfrentará un reto mayúsculo este sábado 3 de octubre en el Hipódromo de Santa Anita Park. La cartelera selectiva de California albergará una nueva edición del American Pharoah Stakes (G1) (antiguo Norfolk Stakes), una competencia dotada con una bolsa de 300.000 dólares. El trayecto de 1.700 metros sobre la pista de arena servirá como el escalón definitivo para los potros de dos años, otorgando al ganador un pase directo con todos los gastos pagos hacia la Breeders’ Cup Juvenile (G1) en Keeneland.

El astro venezolano Emisael Jaramillo asumirá el rol de principal retador frente al implacable batallón de Baffert, quien inscribió a cuatro de los seis competidores del lote. Jaramillo unirá fuerzas con el efectivo entrenador Doug O’Neill en procura de un impacto de proporciones mayúsculas en el óvalo de Arcadia.

El arma de O'Neill para romper los pronósticos

Jaramillo firmó el compromiso de monta sobre el prospecto Dang Son, un calificado defensor de las tradicionales sedas del Calumet Farm. Este hijo del cotizado semental Good Magic en la matrona Orate (por el influyente A.P. Indy) posee una campaña de una victoria en tres presentaciones. La madurez demostrada en sus recientes entrenamientos lo posiciona como el enemigo natural capaz de comprometer las estrategias del establo favorito.

Un invicto de linaje real lidera la armada

La escuadra de Baffert tiene como punta de lanza al imbatible Hughes, un millonario hijo del múltiple campeón semental Into Mischief en la selectiva K.P. Dreamin (por Union Rags). El veloz dosañero marcha invicto en tres salidas a la pista bajo la acertada conducción del jinete mexicano Juan José Hernández, un registro impecable que incluye laureles en el Best Pal Stakes (G3) y el prestigioso Del Mar Futurity (G1).

El poderoso entrenador completó su nómina con piezas de altísima cotización que configuran la carrera como el filtro selectivo más exigente de la Costa Oeste:

Imperial Honor: Conducido por el experimentado Joel Rosario.

Conducido por el experimentado Joel Rosario. Emancipate: Guiado por el miembro del Salón de la Fama, Mike Smith.

Guiado por el miembro del Salón de la Fama, Mike Smith. Domus: Con la monta del destacado jinete japonés Kazushi Kimura.

El desenlace en la pista interna de Santa Anita funcionará como el trampolín ideal para consagrar al líder absoluto de la generación camino a las carreras de los Criadores.