¡Boleto directo! Emisael Jaramillo y Listenupshance conquistan el Santa Anita Sprint Championship (G2)

La proximidad del mes de octubre marca la cuenta regresiva para la disputa de una nueva edición de la Breeders' Cup, magna cita del hipismo mundial que albergará la pista del hipódromo de Keeneland en sus últimas jornadas. En la antesala de este evento, la cartelera dominical ofreció competencias decisivas pertenecientes al programa de clasificación "Win and You're In", con el óvalo de Santa Anita Park como escenario principal de cuatro pruebas con pase directo a la Copa de los Criadores.

Pase directo a la Breeders' Cup en un trámite de pura velocidad

Dentro del programa de nueve competencias en el trazado californiano, la atención se concentró en la edición 2026 del Santa Anita Sprint Championship Stakes (G2). Esta selectiva de Grado II, pautada sobre una distancia de 1.200 metros en la arena para ejemplares de tres y más años, otorgó al vencedor un cupo garantizado para la Breeders' Cup Sprint (G1).

Aunque la lista inicial presentó cinco aspirantes inscritos, la nómina definitiva se redujo a un compacto lote de tres corredores en el aparato de partidas. El fusta venezolano Emisael Jaramillo volvió a montar a Listenupshance, un hijo castrado de Shancelot en Listenupnow por Hard Spun que entrena el profesional Doug O'Neill, dupla que venía de triunfar en el Bing Crosby Stakes (G1) el pasado 25 de julio en el hipódromo de Del Mar.

Demostración de jerarquía de punta a punta: Tres Participantes

Fiel a su estilo de conducción, Jaramillo colocó al pistero en la delantera desde el propio momento del brinco inicial. El látigo criollo administró la velocidad del ejemplar sobre la arena de Santa Anita y mantuvo la punta a lo largo de todo el trayecto sin ceder ante la presión de sus rivales.

Al cruzar la raya de sentencia, Listenupshance contuvo el avance final de Maximum Bourbon, ejemplar que debió conformarse con el segundo lugar, mientras que March Of Time completó el podio en el tercer puesto. El tiempo registrado para los 1.200 metros finalizó en un sólido 1:08.70, con un dividendo de $4.40 a ganador en la taquilla oficial.

Cifras de élite para el látigo venezolano

Esta victoria le permitió a Emisael Jaramillo alcanzar la cifra de 102 triunfos en la presente campaña de 2026, logro con el cual acumula 1.984 fotos de por vida en la hípica de los Estados Unidos. Asimismo, el éxito sobre el pupilo de Doug O'Neill significó su séptima prueba de grado del año y la segunda victoria selectiva de manera consecutiva en el óvalo de Santa Anita Park. Con esta actuación, el castradoListenupshance aseguró su presencia en la Breeders' Cup Sprint dentro del codiciado Challenge Series.