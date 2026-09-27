Emisael Jaramillo guía a la invicta Little Opal a la victoria en el John C. Harris Stakes (G3)

La potranca de tres años Little Opal confirmó su condición de principal favorita tras adjudicarse de punta a punta el Grade III John C. Harris Stakes, prueba disputada este sábado sobre el trazado de césped en colina a una distancia de 6 ½ furlongs. Con este contundente triunfo, la pupila del entrenador Doug O'Neill mantiene su paso perfecto sobre las pistas al sumar tres victorias en igual número de presentaciones y añade su primer éxito de grado a su historial de competencias.

Dominio absoluto desde la partida

Desde la apertura de los aparatos por el puesto de pista diez en la parte exterior, la alazana saltó con decisión hacia la delantera y tomó el mando de las acciones sin apremios. Guiada por el fusta venezolano Emisael Jaramillo, la linajuda corredora marcó el paso inicial con un parcial de :22 exactos para el primer cuarto de milla. Pese a la persecución de rivales como Vamos Om, Mo' Em Down, Buscando atención y la tordilla Corre con libertad que intentó presionar abierta durante los primeros metros, la puntera sostuvo un ritmo firme hasta aguantar el paso y detener el cronómetro en :44.34 para la media milla.

Resistencia y firmeza en los metros decisivos

Al cruzar el tramo de tierra y recortar la última curva, Little Opal ingresó a la recta final con clara ventaja sobre sus perseguidoras. Aunque la invicta cambió a la mano equivocada en el tramo decisivo y la calificada Day to Day lanzó un avance por la parte interna de la pista, la líder conservó el aliento necesario para contener la arremetida y cruzar la sentencia con un cuerpo y cuarto de luz sobre su escolta. El ejemplar Mo' Em Down completó el podio en la tercera casilla, al tiempo que la ganadora congeló el reloj en un registro definitivo de 1:12.76 para el recorrido total.

Pedigrí selectivo y dividendo en taquilla

La flamante vencedora de tres años es una hija del semental Caravaggio en la yegua Il Mulino, por el acreditado reproductor Elusive Quality. Su campaña perfecta de tres triunfos en tres salidas ha contado en todo momento con la conducción del profesional criollo Emisael Jaramillo, quien la conoce a la perfección desde su estreno. En el ámbito de las apuestas, la nieta de Elusive Quality respondió de manera impecable al favoritismo del público al devolver un dividendo de $4.40 a ganador, $3.80 por el concepto de place y $3.20 a show.

Declaraciones del equipo ganador

"No tuvimos ningún tipo de problemas. Es una potranca muy elegante", declaró Emisael Jaramillo tras cruzar la meta en ganancia. "Ella hizo todo muy fácil y no sentimos ninguna presión en la punta. Estar ubicados por la parte exterior nos favoreció para lograr una salida limpia y controlar el desarrollo de la prueba desde el propio inicio".

Por su parte, el preparador Doug O'Neill resaltó la efectividad de la planificación previa para afrontar esta cita de jerarquía:

"Esta competencia figuraba en nuestros planes desde hace un par de meses", explicó O'Neill. "Aunque venía con un descanso corto tras su victoria anterior, Emisael la conoce al detalle y sintió que la yegua llegaba con una energía óptima a este reto. El puesto de pista exterior nos brindó tranquilidad ante la falta de velocidad inicial en el lote. Fue una conducción impecable para una potranca de enorme calidad".

Cifras de impacto para Emisael Jaramillo

El triunfo le permitió al jockey venezolano Emisael Jaramillo alcanzar la cifra de 101 victorias en lo que va de año y acumular 1.983 fotos en el hipismo norteamericano de por vida. Del mismo modo, este éxito representa su sexta prueba de grado lograda en la presente temporada de 2026 en las instalaciones del óvalo de Santa Anita Park.