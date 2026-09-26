Récord de regularidad: Emisael Jaramillo encadenó otro año centenario en Estados Unidos

El destacado fusta venezolano Emisael Jaramillo encaró la jornada del fin de semana en el óvalo de Santa Anita Park a tan solo un triunfo de alcanzar la cifra de 100 victorias en el presente año. Tras una jornada de viernes sin visitas al paddock de ganadores, el nativo del estado Guárico afronta una intensa agenda de diez compromisos de monta entre sábado y domingo con la meta firme de sellar el centenar de fotografías en la temporada 2026.

Regularidad histórica en la hípica norteamericana

Con la conquista de esta ansiada victoria, Jaramillo consolidó un hito de consistencia profesional en los hipódromos de Estados Unidos. Desde su establecimiento definitivo en las pistas norteamericanas en el año 2016, el jinete criollo mantiene una seguidilla ininterrumpida de campañas con más de 100 competencias ganadas por año. Esta racha ratifica su posición de vanguardia dentro del exigente circuito estadounidense y evidencia la disciplina de un atleta de clase mundial.

Una victoria contundente sobre la pista de Santa Anita Park

La hazaña histórica se concretó durante la disputa de la cuarta carrera de la tarde en el óvalo de Santa Anita Park, prueba correspondiente a un Allowance Optional Claiming de $67.000 reservado para ejemplares de tres y más años sobre una nómina de seis participantes.

A bordo del alazán de tres años Liam Smith, presentado por el entrenador Peter Miller, Jaramillo ejecutó una conducción impecable desde la orden de partida. Fiel a su estilo de correr en la delantera, el venezolano tomó la iniciativa del lote e impuso un ritmo vertiginoso con parciales de 20.92 para los primeros 400 metros, 42.86 en la media milla y 1:07.36 en los 1.000 metros. A pesar de la exigencia del trayecto, el purasangre sostuvo el paso en la recta final, sacó clara ventaja sobre sus rivales y cruzó el espejo con solvencia en un tiempo global de 1:13.90 para el recorrido.

Cifras de leyenda para el fusta guariqueño

El triunfo de Liam Smith significó la cuarta victoria en seis actuaciones para el pupilo de Peter Miller que en taquilla dejo dividendo de $3.40. Para Emisael Jaramillo, la competencia representó el triunfo número 100 de la presente campaña y la foto 1.982 de por vida en las pistas de Estados Unidos. Con compromisos pendientes por cumplir durante el resto del fin de semana, el fusta criollo continuará en la búsqueda de más victorias para abultar un historial estadístico sumamente brillante.