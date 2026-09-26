Cabo Spirit se creció en la City of Hope Mile (G2) y aseguró su pase a la Breeders’ Cup

El escenario hípico vivió este sábado una cartelera de alto nivel con la celebración del emblemático Goodwood Day. La programación ofreció un total de diez competencias de primera categoría, entre las cuales destacaron dos pruebas clasificatorias para el evento cumbre de la hípica mundial: la Breeders’ Cup.

La atracción central de la tarde fue la City of Hope Mile (G2), competencia conocida en el pasado como la Milla del Roble. La prueba ofreció una bolsa a repartir de 500 mil dólares en premios sobre un recorrido de 1.600 metros en la pista de grama. En esta edición, seis purasangres adultos saltaron a la cancha con el firme objetivo de asegurar su boleto directo hacia la Breeders’ Cup Mile (G1), programada para el próximo sábado 31 de octubre.

Dominio de punta a punta con la conducción de Mike Smith

El ejemplar Cabo Spirit, un hijo de Pioneerof the Nile, firmó una demostración de gallardía y velocidad bajo la magistral conducción del legendario fusta Mike Smith. Desde el momento de la partida, el pupilo tomó la delantera en solitario y selló una victoria de extremo a extremo que le garantizó su pasaje aéreo rumbo a Keeneland para disputar el Campeonato Mundial en el otoño.

Tras un brinco efectivo, Cabo Spirit tomó la iniciativa del lote, secundado muy de cerca por King of Gosford (GB) (Zoustar), ejemplar que se ubicó en el segundo puesto dentro de un grupo sumamente compacto. Los parciales de la competencia reflejaron el ritmo del puntero: 23.47 para los primeros 400 metros, 46.91 en la media milla y un registro de 1:10.36 para los 1.200 metros.

Final de infarto en la recta definitiva

Las posiciones del lote no sufrieron modificaciones sustanciales durante la mayor parte del trayecto. No obstante, al momento de girar la última curva, los competidores acortaron las distancias y apretaron el paso. En plena recta final, El Potente (Temple City) surgió como una seria amenaza al pegar su avance a la baranda interior.

En los metros decisivos, Cabo Spirit del entrenador George Papaprodromou enfrascó una dura batalla contra El Potente, corredor de siete años que buscó darle alcance por la parte interna del trazado. Sin embargo, el conducido por Mike Smith no cedió terreno, sostuvo el paso con determinación y bajó la cabeza justo sobre la raya para adjudicarse el triunfo en un final de fotografía.

Por su parte, King of Gosford se sostuvo en el tercer lugar ante la arremetida final de Irish Aces (Mshawish), ejemplar que acortó ventaja en los tramos finales. El tiempo global del recorrido se fijó en 1:33.06. En las taquillas de apuestas, el ganador devolvió un dividendo de $16.40 a Ganador, $6.40 a Place y $4.00 a Show. La pizarra oficial la completaron El Potente en el segundo lugar y King of Gosford en la tercera casilla.

Un desquite oportuno rumbo a la gloria de la Breeders’ Cup

La City of Hope Mile forma parte oficial de la serie 'Win and You're In' (Gana y Estás Dentro), el programa de clasificación directa para la Breeders' Cup Mile en Keeneland.

Con esta actuación, Cabo Spirit tomó un merecido desquite en su historial de campaña. En su salida anterior, registrada el pasado 22 de agosto en la Del Mar Mile (G2), el ejemplar cediós fuerzas en los tramos finales y cruzó la meta en el cuarto lugar frente a la mayoría de los rivales a los que superó en esta oportunidad, con la única excepción del contendor Irish Aces, procedente del circuito de Kentucky.