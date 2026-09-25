Bob Baffert busca hacer más historia con Emisael Jaramillo en el Zenyatta Stakes (GII) en Santa Anita

El inicio del meeting en Santa Anita Park este viernes trae consigo una atractiva programación para el sábado y domingo, con un total de cuatro Stakes de grado. Estas competencias servirán como clasificatorias directas (Win and You're In) para varias de las carreras de la Breeders’ Cup del próximo mes de octubre en Keeneland. Una de las más destacadas es el Zenyatta Stakes (G2), el cual se disputará el domingo en la octava carrera del orden.

El legado de Zenyatta y el dominio de Baffert

La selectiva de grado rinde honor a la legendaria e inolvidable yegua Zenyatta, quien ganó 19 carreras de manera consecutiva y perdió su invicto únicamente en su última presentación: la Breeders’ Cup Classic (G1) de 2010, donde cayó sorpresivamente ante Blame, donde buscaba conseguir la hazaña de ganar la prueba en años consecutivos, tras haberla ganado en la edición del 2009.

Este evento otorga un pase directo a la Breeders’ Cup Distaff (G1) y cuenta con una nómina de siete hembras de tres y más años. Las competidoras recorrerán una distancia de 1,700 metros en arena por una bolsa de $200,000 en premios a repartir.

La prueba —que en sus inicios se llamó Lady’s Secret Handicap y posteriormente Lady’s Secret Stakes antes de ser rebautizada en 2012— tiene a Bob Baffert como el máximo ganador histórico con siete victorias. Tras haber dominado cinco de las últimas seis ediciones, el preparador inscribió a dos corredoras con la firme intención de emular el triunfo que consiguió en 2025 con Cavalieri.

Las conexiones y las rivales a vencer

Una de las cartas fuertes de Baffert es Howin, una cuatroañera hija del semental Gun Runner en la matrona Flora Dora (por First Dude). Defenderá los colores del Baoma Corp. bajo la conducción del estelar jinete profesional venezolano Emisael Jaramillo. La potranca solo registra una salida este año, tras finalizar en el quinto puesto del Tranquility Lake Stakes en Del Mar.

Sin embargo, Howin ya conoce la pista de esta competencia, puesto que en la edición de 2025 obtuvo un excelente tercer lugar. Como preparación definitiva, viene de registrar un destacado ejercicio el pasado 21 de septiembre, agenciando un tiempo sostenido de :48.40 en la media milla. En caso de cruzar la meta en ganancia, proyecta dejar un dividendo muy atractivo en las taquillas de apuestas, ya que no saldrá como la principal favorita de la carrera. El favoritismo previo cotiza a favor de Om N Joy (del entrenador A. Ordóñez) y de su propia compañera de establo Rebeeba, otra presentada por Baffert que llevará la monta de Juan J. Hernández.