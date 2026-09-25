Breeders’ Cup: Bob Baffert lleva seis ejemplares en las pruebas clasificatorias

El entrenador Salón de la Fama, Bob Baffert, este fin de semana tiene siete candidatos que buscan una plaza directa para la Breeders' Cup en las carreras de grados en Santa Anita y Churchill Downs.

Meridiano: Seis clasificatorias para las Breeders’ Cup

La leyenda del entrenamiento Bob Baffert, este fin de semana tiene seis ejemplares en tres de las seis carreras que son clasificatorias para las Breeders’ Cup a correrse a finales de octubre en el hipódromo de Keeneland, Lexington, Kentucky.

Taif, March of Time, Howin, Nevada Beach, Imagination y Rabeeba, buscaran su puesto directo para las Breeders’ Cup. Mientras que Plutarch va en el Bourbon Flight Stakes en Churchill Downs.

En la edición 45 del sábado del Goodwood Stakes (G1) en Santa Anita, que pertenece a la serie "Win and You're In" para el Classic, atrajo un lote de 9, entre ellos a Nevada Beach, favorito para este evento que vuelve tras siete meses de descanso después de correr en la Saudi Cup (G1). Propiedad de Pegram, Watson y Weitman, ganó el Goodwood Stakes el año pasado y se destacó en varias carreras. Otro competidor, Taif, de 5 años y con poca experiencia, participa con una cuota de 8-1.

En el Bourbon Flight Stakes en Churchill Downs, Plutarch, ganador del Robert B. Lewis (G3) en Santa Anita, fue retirado del Derby de Ellis Park tras rasparse la pata durante un viaje desde Churchill Downs. Aunque la herida fue superficial, un veterinario regulador decidió su retiro. Luego de buenos tiempos en entrenamientos recientes, está en buen estado tras la lesión.

El domingo en el Santa Anita Sprint Championship Stakes (G2), Imagination, ganador de esta prueba la pasada temporada, inició el 2026 con victoria en el Riyadh Dirt Sprint (G2) y acumula premios por $2,218,150. Sin embargo, este año no ha destacado en carreras en EE.UU.

March of Time, un potro de 5 años propiedad de Alex Bregman, Walker Buehler y Jill Baffert, competirá en su séptima carrera con el jinete Kazushi Kimura, buscando progresar tras un quinto puesto en Del Mar.

En la Zenyatta Stakes (G2) que otorga una plaza a la Breeders’ Cup Distaff (G1), Rabeeba, potranca de 3 años con récord perfecto de 3-0, correrá sin anteojeras por primera vez. Con Juan Hernández como jinete, ha ganado carreras en Los Alamitos y Del Mar, mostrando mejora con la distancia. Howin, potranca de 4 años y ganadora en Del Mar, regresa tras casi un año de descanso para competir desde el puesto 5, buscando recuperar su forma.