¿Cuánto valen los hijos del caballo con el que Javier Castellano conquistó el Preakness?

El mercado selecto de purasangres de Lexington vive una transformación absoluta con el debut comercial de la primera generación de yearlings del campeón Arcangelo. El sensacional tordillo, recordado por su histórica victoria en el Preakness Stakes (GI) bajo la magistral conducción del jinete venezolano Javier Castellano, traslada con un éxito rotundo su clase de las pistas a los libros de cría gracias a productos de excelente balance físico y líneas maternas de primer orden.
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A continuación, se detalla el podio de los tres yearlings más costosos de Arcangelo vendidos en la subasta de septiembre, de acuerdo con los asientos oficiales de la plataforma:
El podio de honor de Arcangelo en el ring de ventas
- Hip 1869 – Potro (Arcangelo en Joke Sisi - CHI): $360,000 dólares
La firma KAS Stables, por intermedio del agente Pedro Lanz, aseguró este espectacular potrillo durante las sesiones del Libro 3. Warrendale Sales actuó como consignador de esta valiosa pieza, hijo de la campeona chilena Joke Sisi, la cual representó un fantástico negocio comercial al superar con creces su precio de destete de $105,000.
- Hip 903 – Potro (Arcangelo en línea de pinhooks selectos): $325,000 dólares: Este cotizado ejemplar acaparó las miradas de los preparadores de élite en el Libro 2 de la subasta. Su gran estampa y el respaldo de la línea paterna desataron una intensa batalla de ofertas en la tarima central hasta alcanzar una cifra estelar.
- Hip 11 – Potra (Arcangelo en Sacristy): $250,000 dólares: El reconocido agente Mike Ryan adquirió esta selecta potra tordilla para los colores de E-Five Racing en la jornada inaugural del Libro 1. Lane's End presentó a esta media hermana de la selectiva de grado Flor de La Mar, criada bajo el prestigioso sello de Don Alberto Corporation.