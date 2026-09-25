El mercado selecto de purasangres de Lexington vive una transformación absoluta con el debut comercial de la primera generación de yearlings del campeón Arcangelo. El sensacional tordillo, recordado por su histórica victoria en el Preakness Stakes (GI) bajo la magistral conducción del jinete venezolano Javier Castellano, traslada con un éxito rotundo su clase de las pistas a los libros de cría gracias a productos de excelente balance físico y líneas maternas de primer orden.

Estados Unidos: ¿Cuánto valen los hijos del caballo con el que Javier Castellano conquistó el Preakness?

A continuación, se detalla el podio de los tres yearlings más costosos de Arcangelo vendidos en la subasta de septiembre, de acuerdo con los asientos oficiales de la plataforma:

El podio de honor de Arcangelo en el ring de ventas