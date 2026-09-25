Sovereignty volvió a la pista y esto dijo su entrenador sobre su próxima carrera

Luego de haberse perdido la Jockey Club Gold Cup (GI) el pasado 19 de septiembre en el reinicio de actividades de Belmont Park, el reinante Caballo del Año, Sovereignty volvió a sus trabajos en la pista, tras un absceso en uno de sus miembros posteriores que le evitó enfrentarse al campeón japonés Forever Young en la mencionada selectiva.

Estados Unidos: Sovereignty regresó a la pista y este fue el tiempo de su primer trabajo tras su lesión

La mañana de este viernes, el purasangre de cuatro años, Sovereignty volvió a la pista y realizó su primer trabajo de cara a su preparación para la Breeders’ Cup Classic (GI) del próximo mes de octubre en Keeneland donde se enfrentará al campeón japonés y ganador de la edición 2025, Forever Young.

Su entrenador Bill Mott manifestó a los medios que hicieron presencia en las instalaciones del hipódromo de Saratoga que confía plenamente en la participación de su ejemplar en la próxima edición de la Classic y el ejemplar llegará en optimas condiciones.

"Vamos directo a la Breeders' Cup Classic". "Si continúa entrenando bien, excelente... esa es la meta y hacia allá apuntamos cada mañana. Confiamos en que la agenda de trabajo no sufra interrupciones ni problemas de salud física; tenemos el tiempo ideal para registrar entrenamientos bastante útiles", complementó el entrenador.

El cuatroañero, hijo del campeón semental Into Mischief viene de ganar con comodidad el Whitney Stakes (GI) en la misma pista de Saratoga, dejó un parcial de 49.40 en la media milla que trabajó.