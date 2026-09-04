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El camino hacia la prestigiosa Jockey Club Gold Cup (GI) ha sufrido un inesperado giro que mantiene en vilo a la afición hípica internacional. El destacado purasangre Sovereignty ha desarrollado un absceso en uno de sus miembros posteriores, lo que altera por completo su planificación de entrenamientos para los próximos días.

Estados Unidos: Sovereignty sufre contratiempo físico y peligra su participación en la Jockey Club Gold Cup (G1)

La noticia fue dada a conocer por el reconocido periodista de Daily Racing Form, David Grening, a través de su cuenta oficial en la plataforma X. De acuerdo con el reporte, la lesión obligará al ejemplar a perderse un ajuste clave programado para este fin de semana, dejando una enorme incógnita sobre su condición física de cara a la emblemática competencia que se disputará el próximo 18 de septiembre. El laureado entrenador Bill Mott prefirió mantener la cautela ante la situación: "Como dijo Yogi Berra, es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro".

Este contratiempo de salud impacta directamente en las expectativas de los analistas, quienes daban por sentado un electrizante duelo entre Sovereignty y Forever Young en la arena de la Jockey Club Gold Cup. La posible deserción de Sovereignty merma el espectáculo de una de las selectivas más esperadas del año, donde se medirían dos de los mejores exponentes del turf.