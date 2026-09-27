Silencio en las tribunas de Santa Anita Park: Forged Steel sorprendió a todos en el Goodwood Stakes (G1)

El segundo día del meeting de otoño en Santa Anita Park abrió sus puertas con una impecable cartelera de diez competencias, entre las cuales destacaron dos pruebas clasificatorias para el festival de la Breeders’ Cup, fijado para finales de octubre en el hipódromo de Keeneland. El choque central de la tarde fue el Goodwood Stakes (G1), justa reservada para ejemplares de tres y más años sobre un recorrido de 1.800 metros en pista de arena, con una bolsa a repartir de 300.000 dólares y el pase directo a la prestigiosa Breeders’ Cup Classic (G1).

En esta oportunidad, el preparador Saffie Joseph Jr. acaparó los reflectores al completar una histórica exacta de establo gracias al rotundo éxito del tordillo Forged Steel y la escolta de su compañero de cuadra, el también tordillo Caldera.

Dominio táctico y remate certero de Edwin González

Bajo la conducción del fusta Edwin González, Forged Steel ejecutó una estrategia impecable al correr pegado a la velocidad durante todo el trayecto inicial. El conducido por González persiguió a los punteros desde la segunda casilla mientras los parciales de la carrera reflejaron 22.97 para los primeros 400 metros, 48.83 en la media milla y 1:10.20 para los 1.200 metros.

Al momento de girar la última curva, el fusta puertorriqueño llamó a su conducido al ataque. Forged Steel respondió con solvencia, desplazó al puntero en la recta final y mantuvo a raya los embates de sus perseguidores para cruzar el espejo con cuerpo y medio de luz sobre sus rivales. La Milla se registró en 1:35.74 y el tiempo global de la competencia se fijó en 1:48.48 sobre los 1.800 metros.

De la séptima casilla al éxito de Grado 1

La actuación de Forged Steel tomó por sorpresa a la afición hípica. En su salida previa, el tordillo finalizó en el séptimo puesto a 18 cuerpos del ganador. Sin embargo, con solo 36 días de descanso, el pupilo de Saffie Joseph Jr. mostró un cambio radical para adjudicarse el primer Grado 1 de su historial de campaña y colocar su registro general en 21 actuaciones con un total de seis victorias.

El vencedor, un tordillo hijo de Vekoma en Scorecard por Tale Of The Cat, rompió las taquillas de apuestas al devolver un dividendo de $27.60 a Ganador, $9.60 a Place y $5.00 a Show.

Pizarra oficial y pase directo al Campeonato Mundial

La segunda casilla correspondió al tordillo Caldera (8), pupilo que completó el uno-dos para la cuadra de Joseph Jr. El tercer lugar cayó en manos de Nevada Beach (9), mientras que Mr. A. P. (6) y Mcaffe (3) ocuparon el cuarto y quinto puesto de la pizarra oficial, respectivamente.

Con esta importante victoria en la Challenge Series ("Gana y Estás Dentro"), Forged Steel aseguró de forma automática su boleto directo hacia la Breeders’ Cup Classic (G1), donde se medirá a los mejores purasangres del planeta a finales del mes de octubre en Keeneland.