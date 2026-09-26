¡Regreso de categoría! Plutarch galopó el Bourbon Flight Stakes tras siete meses de inactividad

El pasado 7 de febrero, en su debut como tresañero, Plutarch conquistó el Robert Lewis Stakes en Santa Anita Park. Aquel triunfo representó el primer paso en su ruta hacia la Triple Corona, una meta que el destino interrumpió de forma abrupta. Tras sufrir una lesión durante el invierno, el potro no registró entrenamientos cronometrados sino hasta el mes de junio, lo cual postergó su retorno a las pistas hasta este sábado en el óvalo de Churchill Downs.

En la superficie del icónico recinto de Kentucky, el pupilo de Bob Baffert se adjudicó el Bourbon Flight Stakes con una demostración de superioridad tan contundente que reabrió la interrogante sobre el alcance real de su campaña de tresañero.

Un remate fulminante en los tramos decisivos

Ubicado en un cómodo quinto lugar durante el tránsito de la recta opuesta y la mayor parte del giro final, el hijo de Into Mischief en la matrona Stellar Wind encendió motores cuando el fusta Francisco Arrieta lo llamó a recorrer en el poste de los tres octavos de milla. El purasangre buscó espacio entre los punteros, quebró el dominio de Stimulate en los tres dieciseisavos de milla y sacó ventajas decisivas en los metros finales para sellar una victoria aplastante.

Plutarch detuvo el cronómetro en un registro de 1:41.49 para la distancia de 1.700 metros (1 1/16 millas) sobre pista rápida y su dividendo fue de $5.38 para así responder al favoritismo. Su remate le permitió cruzar el espejo con 6 cuerpos y medio de luz sobre el escolta Local Knowledge, ejemplar que venía de lograr notables índices Beyer de 95 y 103 en carreras de corte veloz.

Recuperación perfecta y estrategia de carrera

El desarrollo del evento, dotado con una bolsa de 300.000 dólares, presentó un ritmo moderado en los primeros tramos. El ejemplar Infiltrate marcó la pauta sobre Stimulate con fraccionales de 23.83 para los primeros 400 metros y 48.00 en la media milla. Al paso de los cinco dieciseisavos de milla, Plutarch atacó sin vacilar por un estrecho paso entre Local Knowledge y un agotado Infiltrate. A partir de ese momento, Stimulate perdió capacidad de respuesta y cedió ante el avance del ganador para finalizar en la tercera casilla, a cuerpo y cuarto del segundo puesto.

Respaldo de su entrenador y proyecciones futuras

"Siempre supimos que se trataba de un ejemplar especial, pero atravesó por varios contratiempos. Teníamos plena certeza de su potencial y solo aguardamos el momento idóneo para su manifestación sobre la pista", declaró el preparador Bob Baffert tras el triunfo.

El pupilo pertenece a la sociedad conformada por la Sra. John Magnier, Michael Tabor y Derrick Smith. Previo a su victoria en el Lewis, el alazán cumplió tres actuaciones en pista de grama y dos sobre la superficie de tierra, característica que explica la efectividad de su remate.

Baffert inscribió al ejemplar en el Ellis Park Derby el pasado 9 de agosto, pero una herida menor en un miembro posterior durante el traslado en furgoneta obligó a su retiro. Dicho incidente postergó su reaparición por siete semanas adicionales, un periodo de espera que culminó con una actuación consagratoria sobre el trazado de Churchill Downs.