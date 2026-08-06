Plutarch regresa tras seis meses para el Ellis Park Derby de 400 mil dólares

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El hipódromo de Ellis Park, ubicado en Churchill Downs, presenta una cartelera de diez competencias que incluyen seis stakes que combinados reparten $1,5 millones, de los cuales 400 mil son para la prueba central de la tarde, el Ellis Park Derby, que reúne a seis potros de tres años, entre ellos a Plutarch, que regresa tras su victoria en el Robert B. Lewis Stakes (G3) en febrero.

Plutarch enfrenta a cinco rivales

El entrenado por Bob Baffert, Plutarch, es el favorito de la carrera para el Ellis Park Derby de $400,000 que se corre a una distancia de una milla en pista de arena. Plutarch, que realizó su primera carrera en la temporada con una victoria en el Robert B. Lewis Stakes (G3).

El consentido de la Sra. John Magnier, Michael B. Tabor y Derrick Smith, es hijo de Into Mischief, que regresa lista para la acción con una serie constante de entrenamientos en Churchill Downs, incluyendo un rápido recorrido de cinco furlongs en :59 hace dos semanas, el más rápido de los 28 galopes registrados en esa distancia. Para esta carrera cuenta con la monta de Florent Geroux.

La nómina del Ellis Park Derby a una milla la completan Corona de Oro, Seventies Music, Stop the Car, Igniter y Spun DMC. Es la séptima de la jornada y la hora de inicio es las 3:42 p. m., hora venezolana.