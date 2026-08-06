White Abarrio busca su novena victoria de grado en el Whitney Stakes (G1) de Saratoga

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El próximo sábado 8 de agosto, el legendario Hipódromo de Saratoga presentará una cartelera hípica de 14 competencias. La jornada incluye cuatro carreras de Grado 1, entre las cuales destaca la edición 97 del mítico Whitney Stakes (G1). Este evento reparte un premio de un millón de dólares y otorga un pase directo a la Breeders’ Cup Classic (G1), programada para el próximo mes de octubre en el Hipódromo de Keeneland, Kentucky.

Estados Unidos: White Abarrio busca su novena victoria de grado en el Whitney Stakes

El tordillo de siete años, White Abarrio, sobresale como uno de los ocho purasangres inscritos en la carrera más importante del verano en Estados Unidos. El ejemplar cuenta con la preparación del entrenador Saffie Joseph Jr. y la conducción del jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr., bajo las sedas del C2 Racing Stable.

El campeón de la Breeders’ Cup Classic y la Pegasus World Cup persigue el noveno triunfo de grado en su historial. El corredor acumula un récord de 11 victorias en 27 salidas a la pista, con ganancias de 8.5 millones de dólares. Su éxito más reciente ocurrió en el Oaklawn Handicap (G2) durante el mes de abril.

El tordillo va por una hazaña histórica en el Whitney Stakes

El caballo conoce a la perfección el óvalo de Saratoga, tras adjudicarse esta misma competencia en 2023. Si logra cruzar la meta en primer lugar, se consolidará como el cuarto purasangre en la historia que obtiene el trofeo. Esta selecta lista solo incluye a los legendarios campeones Kelso, Discovery y Commentator. En la temporada anterior, el ejemplar finalizó en la cuarta posición.

De acuerdo con los reportes oficiales de Equibase.com, el veterano de siete años ejecutó su último apronte el pasado 2 de agosto. Registró un tiempo oficial de 49.80 segundos para la distancia de 800 metros en un ejercicio cómodo en la pista.