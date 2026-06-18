Mira el tiempo que hizo White Abarrio en su trabajo final para el Stephen Foster Stakes (G1)

El próximo sábado 27 de junio, la atención del hipismo estadounidense se concentrará en el hipódromo de Churchill Downs con la disputa del Stephen Foster Stakes (G1), un emblemático desafío que ofrecerá una bolsa de $2 millones en premios en recorrido de 1 1/8 millas (1,800 metros).
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Dentro del grupo de nominados sobresale el nombre del veterano pistero White Abarrio, bajo el cuidado del preparador Richard Dutrow Jr., y que viene de dictar cátedra en el Oaklawn Handicap (G2) el pasado 18 de abril. El hijo de Race Day completó este jueves su último apronte fuerte con miras al compromiso de la semana venidera sobre la pista de Gulfstream Park.
Así fue el ejercicio del tordillo
Durante la sesión matutina de entrenamientos de este jueves 18 de junio, White Abarrio recorrió la distancia de 800 metros como parte final de su cronograma de preparación para el gran compromiso del venidero sábado, donde se proyecta un electrizante segundo enfrentamiento ante el Caballo del Año 2025, Sovereignty.
Sobre una pista de arena calificada como rápida, el veloz tordillo agendó un tiempo de :49.81 para la media milla, registrando el cuarto mejor avance de los seis que se realizaron en dicha distancia durante la jornada. La semana anterior, concretamente el 11 de junio, el millonario corredor había "volado" en los mismos cuatro furlongs al detener los cronómetros en 46.87, anotándose el mejor ejercicio entre los doce ejemplares que trabajaron ese día, tras regresar de una semana de merecido descanso.
Los últimos cinco briseos oficiales de White Abarrio se han registrado en el óvalo de Hallandale Beach, al sur de la Florida. Se espera que este fin de semana el ejemplar sea trasladado a Churchill Downs para ultimar detalles y buscar una nueva victoria sobre Sovereignty. Para esta crucial cita, el tordillo contará, como siempre, con el apoyo de su inseparable compañera de establo: la cabra Brownie.