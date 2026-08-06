Emisael Jaramillo lleva una monta clave en el Best Pal Stakes (G3) de $150,000

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Diez carreras fueron programadas para la jornada del sábado en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California; estas incluyen el Best Pal Stakes (G3) de $150,000 y el Yellow Ribbon Stakes (G2) de $200,000, que le dan colorido a la cartelera veraniega de la costa oeste en Estados Unidos. Doug O’Neill presenta a Phone Booth, montado por Umberto Rispoli, y a He Is No Lie, montado por Emisael Jaramillo, quienes encabezan al grupo.

Del Mar: El Best Pal (G3) recibe a seis potros de dos años

Carrera de velocidad que se presenta en el Best Pal Stakes (G3) de $150,000 en distancia de 6 furlongs en pista de arena que atrajo la inscripción de seis potros de dos años, entre ellos Phone Booth, que ganó en su primera carrera el 19 de julio en Del Mar, donde remontó en la recta final y alcanzó al líder. El potro de Doug O'Neill partió como el principal favorito ese día. Rispoli estará en sus hierros.

Emisael Jaramillo lleva al hijo de Early Voting, que luego de conseguir un triunfo en su carrera de estreno, llegó segundo en el Bashford Manor Stakes en Churchill Downs, luego de liderar el grupo hasta los últimos 10 metros, cuando fue alcanzado por Blessed Flyer, que eclipsó el reloj 1:11.50, tras los primeros parciales de 22, 44 y 56.

El Best Pal Stakes (G3) fue programado para la tercera de la cartelera y la hora de inicio es a las 5:00 p.m., hora venezolana.