Magnitude a mantener su invicto en el Whitney Stakes (G1) con este trabajo

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El próximo sábado ocho de agosto en el hipódromo de Saratoga, se correrá una nueva edición del Whitney Stakes G1 de $1 millón en recorrido de 1.800 metros donde se dará un nuevo cupo para la Breeders’ Cup Classic de finales de octubre en el óvalo de Kenneland en el fin de semana de la Breeders’ Cup.

Estados Unidos: Magnitude busca mantener su invicto en el Whitney Stakes

El purasangre de carreras de cuatro años, Magnitude, buscará la tarde noche de este sábado ocho de agosto, su cuarta victoria del año en igual cantidad de presentaciones, en la nueva edición del Whitney Stakes G1 que da un cupo para la Breeders’ Cup Classic de este año en Keeneland, el cual, ya éste purasangre lo consiguió al ganar en el Stephen Foster Stakes G1 en Churchill Downs.

El hijo del semental Not This Time en Rockadelic por Bernardini va invicto en el 2026 luego de tres presentaciones y una racha de cuatro triunfos seguidos, la cual inició en el Clark Stakes G2 el pasado mes de noviembre del 2025 en Kentucky. En lo que va de año logrado generar con sus triunfos, poco más de ocho millones de dólares para su propietario Winchell Thoroughbreds LLC

En su último trabajo registrado en el óvalo de Saratoga previo a la competencia el pasado primero de agosto, corrió cinco furlong o 1.000 metros en 1:00.70, briseados, en el campo de entrenamiento de arena y la mañana del miércoles cinco, salió a hacer Scholling (escuelita) en el paddock de ganadores del recinto.