Bob Baffert busca agigantar su leyenda en el Oak Leaf Stakes rumbo a la Breeders’ Cup

La vibrantes eliminatorias de la serie Win and You're In se trasladarán este sábado 3 de octubre a la Costa Oeste de los Estados Unidos. El pintoresco óvalo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, presentará una selecta cartelera de 10 competencias. La jornada hípica incluye cinco eventos de corte selectivo, de los cuales tres otorgarán un boleto directo y con los gastos pagos hacia la Breeders’ Cup, cuya edición número 43 bajará el telón de la temporada a finales de mes en Keeneland.

El trampolín hacia la Breeders’ Cup Juvenile Fillies

El bloque clasificatorio iniciará temprano a la altura de la tercera competencia de la tarde con la disputa del tradicional Oak Leaf Stakes (G2). Esta selectiva, dotada con una bolsa global de 200.000 dólares, está reservada exclusivamente para potras de dos años en un exigente trayecto de 1.700 metros sobre la pista de arena. La ganadora obtendrá su pasaporte directo hacia la consagratoria Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1).

La nómina oficial reúne a seis calificadas juveniles. El gran protagonista de la contienda es el legendario entrenador Bob Baffert, líder histórico indiscutible de este evento con un récord de 14 victorias y ganador de las últimas dos ediciones. Para esta oportunidad, el preparador presentará a tres de sus pupilas en busca de asegurar una tripleta perfecta.

La armada de Baffert en la arena de Arcadia

La primera carta del preparador es Quattro Passi, una destacada hija de Girvin en la matrona Whatashame (por Blame). La potranca, defensora de los colores del Baoma Corporation, contará con la monta del inmortal y miembro del Salón de la Fama, Mike Smith, respaldada por un solvente triunfo en su debut el pasado 6 de septiembre en Del Mar.

El segundo cartucho de la cuadra es la dosañera Holmby. Conducida por el jinete profesional Ricardo González, esta calificada hija del campeón Corniche llega en plenitud de condiciones al registrar una sólida campaña de dos victorias en tres presentaciones públicas durante la temporada.

La trilogía de favoritas la completa Deluge, considerada por los expertos como una carta de altísimo poder. La nieta de Majesticperfection llevará en los estribos al jinete de confianza del establo, el mexicano Juan José Hernández. La defensora del Talla Racing saldrá a la pista con la firme misión de mantener su récord inmaculado en su segunda aparición pública, configurando este evento como el filtro selectivo definitivo de la generación en California.