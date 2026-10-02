Rethorical por el doblete en el Coolmore Turf Mile (G1) en Keeneland

El espectáculo de las carreras de este sábado 3 de octubre en el Hipódromo de Keeneland presentará una espectacular programación de 11 competencias. La jornada de gala incluye cinco eventos de grado, de los cuales tres pertenecen a la célebre serie eliminatoria Win and You're In. Este formato asegura un boleto directo y con gastos pagos hacia la Breeders’ Cup, el magno evento de la hípica mundial que se celebrará en este mismo circuito de Lexington a finales de mes.

La batalla en la milla de grama

La prueba reina del bloque sabatino se escenificará a la altura de la décima competencia, pautada para las 5:48 de la tarde (hora de Venezuela y del Este de Estados Unidos). Allí se disputará el afamado Coolmore Turf Mile Stakes (G1), el cual cuenta con una atractiva y millonaria bolsa global de 1.250.000 dólares. La contienda, reservada para ejemplares de tres o más años en un exigente trayecto de 1.600 metros sobre la pista de grama, funcionará como el escenario clasificatorio definitivo de la especialidad con rumbo al Breeders’ Cup Mile (G1).

Una competitiva nómina de nueve purasangres saltará a la pista. Las miradas de los analistas se centran en la presencia de Rhetorical, el flamante ganador de la edición 2025. El calificado pensionado de William Walden contará con la conducción del astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr. Ambos buscarán repetir la hazaña del año anterior y asegurar el cupo dorado para ir por la victoria que se les escapó en la pasada edición disputada en Del Mar, California.

Opositores de jerarquía internacional

El defensor del título exigirá el máximo esfuerzo frente a rivales de alta consideración en el césped. El destacado entrenador Chad Brown ratificó la inscripción del selectivo importado Zulu Kingdom, un corredor de origen irlandés que llega en plenitud de condiciones dispuesto a batallar por el premio mayor de la cita de los criadores.

Como un rival de cuidado y potencial sorpresa surge la combinación conformada por el preparador miembro del Salón de la Fama, William Mott, y el consagrado jinete venezolano Junior Alvarado, galardonado como el Atleta Meridiano. Esta efectiva yunta asumirá el compromiso a bordo de Pass the Hat, un ejemplar que posee las herramientas necesarias para arremeter con fuerza en los tramos finales y reclamar el protagonismo absoluto en el óvalo de Kentucky.