¿Cuántas carreras de Grado 1 se disputarán en Norteamérica durante octubre?

El calendario selectivo del último trimestre de 2026 ya está en marcha. Un total de 221 pruebas especiales se disputarán desde este viernes 2 de octubre en Norteamérica, teniendo como eventos centrales las competencias vinculadas a la Breeders’ Cup.

Este jueves 1 de octubre, en Belmont Park, se disputó un Grado 1 reprogramado: el Joe Hirsch Turf Classic, sobre un recorrido de 1 1/2 millas (2400 metros). La victoria fue, de manera polémica, para Minaret Station, bajo la monta de José Ortiz y el entrenamiento de William Walden.

Eventos de la máxima categoría

Keeneland inicia su temporada de otoño este viernes con el Darley Alcibiades (G1) como parte de un meeting que también incluye el Breeders’ Futurity (G1), el Coolmore Turf Mile (G1), el First Lady Stakes (G1), el Juddmonte Spinster Stakes (G1) y la Queen Elizabeth II Challenge Cup (G1).

Por su parte, Santa Anita ofrece este sábado 3 de octubre el American Pharoah Stakes (G1). En esa misma fecha se celebrará el famoso Canadian International (G1), con una bolsa de $750 000, en la pista de Woodbine.

A partir de allí habrá un largo receso de eventos de la máxima categoría hasta llegar a las fechas más atractivas del año: el 30 y 31 de octubre. Esos días se disputará el Campeonato Mundial de la Copa de Criadores en el hipódromo de Keeneland, donde 14 competencias de Grado 1 acapararán la atención, donde destaca la Breeders’ Cup Classic y su bolsa de $7 millones.

En total, se disputarán 21 pruebas de Grado 1 durante el décimo mes del año, un periodo crucial para la hípica en el norte del continente. Aunque representa una cantidad reducida en comparación con otros meses, estas carreras poseen un enorme peso e importancia institucional.