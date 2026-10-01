Minaret Station sorprende a los favoritos en el Joe Hirsch Turf Classic (G1)

La jornada de stakes reprogramados en Belmont Park que correspondía al sábado 26 de septiembre se disputó este jueves 1 de octubre. La competencia principal fue el Joe Hirsch Turf Classic (G1), en un tiro de 1 ½ millas (2.400 metros) y con un premio de $500.000, en la cual se impuso Minaret Station con la monta de José Ortiz.

El hijo de Instilled Regard, entrenado por el joven William Walden para los colores de OXO Equine LLC, sometió a los favoritos Pride of Arras (IRE) y El Cordobes (IRE) —quienes cerraron con una proporción de 7-5 y 8-5, respectivamente— en la larga carrera que sirvió como penúltima de la tarde.

Minaret Station cumple con éxito en la distancia larga

Con una excelente conducción de “El Mago”, Minaret Station superó a los seis rivales a los que se enfrentó en la nueva pista de grama de Belmont Park, tras el retiro de Fort George (GB). El evento tuvo como líder provisional desde la partida a Program Trading (GB), montado por Ricardo Santana Jr.

Pensionado de Chad Brown, Program Trading (GB) señaló la ruta con fraccionales de 25.40 en el primer cuarto de milla, 51.37 para los 800 metros, 1:16.92 en los 1.200 metros y 1:40.97 para los 1.600 metros. Durante todo ese trayecto tuvo como escolta al favorito Pride of Arras (IRE), el cual, conducido por Rossa Ryan, se mantuvo a la expectativa.

Minaret Station, que no había podido ganar este año en cuatro intentos, mostró mayor fuerza en el remate. José Ortiz lo llevó con paciencia y, en la extensa recta final de Belmont, hizo sentir su poderío. Aunque tuvo un tropiezo en el que interfirió con Far Bridge y El Cordobes (IRE), continuó su avance hacia la meta tras registrar 2:05.12 en los 2.000 metros y congelar el reloj en 2:28.18 para los 2.400 metros.

Far Bridge se ubicó en el segundo lugar, El Cordobes (IRE) finalizó tercero y Program Trading (GB) completó el cuarto puesto. Los jinetes del segundo y tercer lugar presentaron un reclamo (objeción) ante los comisarios; sin embargo, estos desestimaron la solicitud y confirmaron como ganador oficial a Minaret Station, cuya campaña asciende ahora a cuatro victorias, dos segundos lugares y dos terceros en nueve actuaciones.

En las apuestas, Minaret Station devolvió $13.72, $5.62 y $3.90. Por su parte, Far Bridge abonó $8.24 y $4.64, mientras que El Cordobes (IRE) generó un pago a Show de $2.38.