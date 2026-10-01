El renovado hipódromo de Belmont Park comenzó este miércoles la tercera semana de acción de su meeting de carreras que va a durar hasta el próximo 6 de diciembre en el condado de Elmont en Nueva York, con una programación de ocho carreras donde el jockey venezolano Samuel Marín fue uno de los victoriosos de la programación.

Estados Unidos: Samuel Marín se luce este miércoles y ya pelea el meeting en Belmont Park

En la séptima competencia de la tarde de carreras del miércoles en Belmont Park, se corrió un Allowance de $105.000 para ejemplares de tres y más años en distancia de 1.300 metros en arena, donde la victoria la alcanzó el purasangre Caldo Candy, presentado por el entrenador dominicano Jorge Abreu y la monta del jockey venezolano Samuel Marín.

Los parciales de la carrera fueron de 23.09 los primeros 400 metros, 45.95 la media milla, 1:09.87 los 1.200 metros y los 1.300 en 1:16.21 con remate de 6.34 en los 100 metros finales para el hijo de Candy Ride en Tanglewood por Tale of the Cat, nacido el 24 de mayo del 2020 en Nueva York.

Para el jinete venezolano Samuel Marín fue su cuarta victoria en su primera incursión en el meeting de Belmont y ya se coloca sexto en la lista de estadística de jinetes de la naciente campaña en el recinto de Elmont en Nueva York.