Atleta Meridiano monta potro que costó $1.9 millones en la Breeders’ Futurity (GI)

El Hipódromo de Keeneland continúa con las intensas emociones de su prestigioso Fall Meet 2026 este sábado 3 de octubre. La cartelera especial presentará tres competencias pertenecientes a la serie clasificatoria Win and You're In, la cual otorga pases directos hacia la Breeders’ Cup que se disputará en este mismo óvalo de Lexington a finales de mes.

El reto del Claiborne Breeders’ Futurity (G1)

La competencia cumbre del bloque sabatino se escenificará a la altura de la novena carrera, pautada para las 5:16 de la tarde (hora de Venezuela y del Este de Estados Unidos). Allí se disputará el histórico Claiborne Breeders’ Futurity (G1), dotado con una bolsa global de 650.000 dólares. La contienda, exclusiva para potros de dos años en distancia de 1.700 metros sobre la pista de arena, funcionará como la aduana selectiva definitiva hacia la prestigiosa Breeders’ Cup Juvenile (G1).

Una compacta pero selectiva nómina de seis dosañeros saltará a la pista. Las miradas de la hípica mundial se centran en la participación del consagrado jinete venezolano Junior Alvarado, galardonado como el Atleta Meridiano, quien asumirá la responsabilidad de guiar al ejemplar más cotizado del lote.

Un prospecto millonario en la arena de Lexington

El destacado entrenador Brad Cox aseguró los servicios de Alvarado para conducir al veloz invicto Q B Rocket. Este prometedor hijo del semental del año Gun Runner en la matrona Ginja (por Quality Road) deslumbró en las subastas de yearlings al ser adquirido por la sociedad de Spendthrift Farm y Frank Fletcher Racing por la impactante cifra de 1.9 millones de dólares. El potro ratificó su alta cotización al debutar con una victoria solvente el pasado 15 de agosto en un Maiden Special Weight en el óvalo de Saratoga.

El camino al triunfo exigirá el máximo esfuerzo ante opositores de jerarquía. Como principal enemigo surge Coach Pope, un calificado pupilo de Kenneth McPeek que contará con la monta del astro puertorriqueño José Ortiz. Por su parte, la temible alianza conformada por el preparador Todd Pletcher y el legendario jinete boricua John Velazquez buscará asegurar la victoria por intermedio del veloz prospecto American History, planteando un duelo de estrategias de principio a fin entre puros machos de la generación naciente.