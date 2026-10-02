Los hermanos Ortiz buscan su cupo en la Breeders’ Cup Filly Mare & Sprint

Las vibrantes emociones del Fall Meet 2026 continuarán este sábado 3 de octubre en el Hipódromo de Keeneland, en Lexington, Kentucky. El legendario óvalo presentará una cartelera hípica de 11 competencias que iniciará a la 1:00 de la tarde (hora de Venezuela y del Este de Estados Unidos). La programación especial incluye cinco eventos de grado, de los cuales tres pertenecen a la prestigiosa serie eliminatoria Win and You're In con miras a la Breeders’ Cup, magno evento que se escenificará en este mismo circuito a finales de mes.

El reto del Thoroughbred Club of America Stakes (G2)

La acción del bloque clasificatorio abrirá a la altura de la séptima carrera con la disputa del Thoroughbred Club of America Stakes (G2). Esta tradicional competencia, dotada con una bolsa global de 400.000 dólares, está reservada para yeguas de tres o más años en un explosivo trayecto de 1.300 metros sobre la pista de arena principal. La ganadora obtendrá un cupo directo y garantizado hacia la Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint (G1).

Una selecta nómina de siete corredoras saltará a la pista, escenario donde los destacados jinetes puertorriqueños y hermanos, José e Irad Ortiz Jr., acapararán la atención de los analistas al conducir a las dos principales favoritas del lote.

Duelo de titanes en la velocidad

José Ortiz guiará las riendas de la rendidora Evanescence, una pieza de la cuadra del entrenador Eddie Kenneally que defenderá los intereses del Green Lantern Stables. La yegua ostenta una campaña consistente de dos triunfos en cinco salidas este año y posee la velocidad inicial necesaria para dominar el recorrido.

Por su parte, el cinco veces ganador del Premio Eclipse, Irad Ortiz Jr., asumirá la conducción de la calificada cuatroañera Eclatant. La pensionada del efectivo preparador Brad Cox correrá para las prestigiosas sedas del Stonestreet Stables, respaldada por un brillante registro de tres victorias en cuatro presentaciones durante la presente temporada.

Como principal enemiga de las conducidas por los hermanos Ortiz surge Zeitlos. La pupila del miembro del Salón de la Fama, Steven Asmussen, es una atropelladora de respeto que contará con la monta del jinete ganador del Kentucky Derby, Brian Hernández Jr., lo que asegura un desenlace de alta intensidad en los tramos finales de la prueba neoyorquina.