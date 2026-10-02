Tres invictas buscan su boleto a la Breeders’ Cup este sábado en el Miss Grillo Stakes (G2)

Las emocionantes jornadas clasificatorias de la serie Win and You're In de la Breeders’ Cup continuarán este sábado 3 de octubre en los principales óvalos de Estados Unidos. El remozado Hipódromo de Belmont Park, ubicado en Elmont, Nueva York, se convertirá en uno de los centros de atracción al presentar una cartelera de 11 competencias que incluye cuatro eventos con pase directo y garantizado hacia el magno evento hípico de finales de mes en Keeneland.

El desafío en los 1.700 metros de grama

La atención de los aficionados se concentrará a la altura de la séptima carrera con la disputa del Miss Grillo Stakes (G2). Esta selectiva tradicional, dotada con una importante bolsa de premios y reservada para potras de dos años, se correrá en una distancia de 1.700 metros sobre la pista de grama. La ganadora asegurará su inscripción automática en el prestigioso Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf (G1).

Una selecta nómina de ocho juveniles saltará a la pista, destacando un trío de corredoras invictas que arriesgarán sus récords perfectos en busca del ansiado cupo con todos los gastos pagos.

Trío de aspirantes con campaña impecable

El favoritismo en las taquillas lo encabeza Domestic Agenda, una calificada pupila del laureado entrenador Chad Brown. La defensora del Klaravich Stables contará con la conducción del jinete Flavien Prat. Esta destacada hija del triplecoronado American Pharoah en la matrona Smuggle (por Gun Runner) causó una grata impresión al imponerse de manera solvente en su debut en el óvalo de Saratoga.

El lote de invictas incluye a Fiora, una prometedora pieza de la cuadra de Phillip Antonacci que defenderá los intereses del Lindy Farms. La potranca, que llevará en los estribos al experimentado fustano Ricardo Santana Jr., viene de ratificar sus condiciones con una victoria contundente el pasado 18 de septiembre durante la jornada de reinauguración del circuito de Belmont Park.

La triple armada de invictas la completa Sunny Bird, presentada por la entrenadora Keri Brion para los colores del Zilla Racing Stables. La potra contará con la conducción del joven profesional Christopher Elliott, conformando una combinación de alta efectividad que buscará irrumpir con fuerza en los tramos finales del compromiso neoyorquino.