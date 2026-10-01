En un final no apto para cardiacos, el jinete Atleta Meridiano se clasifica para la Breeders’ Cup Sprint

El Vosburgh Stakes (G3) de $250,000 en distancia de 1,400 metros en pista de arena, en el hipódromo de Belmont Park, ubicado en Elmont, Nueva York, tuvo un desenlace no apto para cardiacos con una llegada que la diferencia fue de nariz a favor de T Kraft con la monta del Atleta Meridiano, Junior Alvarado, quien contuvo la atropellada de Crazy Mason. El ganador se lleva un puesto para la Breeders’ Cup Sprint (G1).

Breeders’ Cup: Junior Alvarado sacó la clase sobre T Kraft

Junior Alvarado, aprovechó la oportunidad que le ofreció T Kraft, con su velocidad natural para tomar la punta desde el puesto exterior de la pista buscando una trayectoria limpia fuera del tráfico. El gran favorito de la competencia, Senior Officer, bajo la monta de Flavien Prat, junto a velocistas como Contrary Thinking y Buttah, marcaron los parciales iniciales ejerciendo fuerte presión en la delantera.

Foto NYRA

Pese al esfuerzo en el giro de la imponente curva final de Belmont, T Kraft logró capitalizar el remate definitivo que lo llevara a la victoria. Cabe destacar que venía de registrar un valioso empate en el segundo lugar (dead heat) en el Forego Stakes (G1) en Saratoga, pero los máximos honores de la pizarra en el compromiso de hoy pertenecieron a otros competidores del grupo.

T Kraft, presentado por William Mott, dejó crono de 1:22.78 para 1,400 metros. Propiedad de LRE Racing LLC., sumó su quinto lauro en 16 presentaciones con ganancias sobre los 450 mil dólares en el banco. Con este triunfo se clasifica directo para la Breeders’ Cup Sprint (G1) a correrse el sábado 31 de octubre en Keeneland.